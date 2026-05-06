Çin’den İran’a kritik destek: 'Nükleer enerji hakkı meşrudur'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pekin ziyaretinde Çin, İran'ın nükleer programına dair dünyaya net mesajlar verdi. ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T12:09+0300

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail ile tırmanan bölgesel gerilimin ortasında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelen Arakçi, stratejik ortaklık mesajları verdi. Görüşmenin ardından Çin tarafından yapılan resmi açıklamada, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken şu ifadelere yer verildi: "İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur." Bu açıklama, nükleer müzakereler ve bölgesel yaptırımlar konusunda Çin'in Tahran yönetiminin yanında durduğu şeklinde yorumlandı.Arakçi: Sadece adil bir anlaşmayı kabul ederizGörüşme sırasında İran'ın meşru haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Abbas Arakçi, Çin’i "yakın dost" olarak nitelendirdi. ABD ile yürütülen dolaylı mesaj trafiğine değinen Arakçi, "Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz. Bize karşı başlatılan savaş, açık bir saldırganlık eylemi ve uluslararası hukuk kurallarının net bir ihlalidir," dedi. Arakçi ayrıca, Çin’in bölgedeki saldırgan tutumlara karşı sergilediği dengeli duruştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Wang Yi’den ateşkes ve diplomasi çağrısıÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise bölgenin "kritik bir dönüm noktasından" geçtiği uyarısında bulundu. Savaşın tamamen sona erdirilmesi için tam bir ateşkesin kaçınılmaz olduğunu savunan Yi, İran ve karşı taraflar arasında doğrudan görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Pekin yönetimi, Ortadoğu'da gerilimi azaltma çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, dış müdahalelerin hukuk dışı olduğunu vurguladı.Küresel dengelerde diplomasi trafiğiBu kritik ziyaret, İran nükleer programı üzerindeki tartışmaların tırmandığı ve bölgesel çatışma riskinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Çin’in nükleer hak vurgusu ve ateşkes çağrısı, bölgedeki diplomatik dengeler açısından Tahran’ın elini güçlendiren bir hamle olarak değerlendirildi. İran-Çin işbirliği'nin önümüzdeki süreçte enerji ve güvenlik alanlarında daha da derinleşmesi bekleniyor.

