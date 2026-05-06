İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çinli mevkidaşıyla görüştü: 'Adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Pekin’de bir araya geldi. Görüşmede hem bölgesel gerilimler hem de diplomatik çözüm yolları ele... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
11:41 06.05.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Pekin’de bir araya geldi. Görüşmede hem bölgesel gerilimler hem de diplomatik çözüm yolları ele alındı. İranlı bakan, ABD'yle görüşmeleri için 'Sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz' ifadelerini kullanırken Çinli bakan, ateşkesin sağlanmasını gerekli olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik temaslar kapsamında gittiği Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
İran medyasından ISNA’nın aktardığına göre görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Arakçi, Çin’in ABD ve İsrail’e yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
'Sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz'

Çin’i “yakın dost” olarak nitelendiren Arakçi, mevcut koşullarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı. ABD ile süren gerilime ilişkin arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin devam ettiğini belirten Arakçi, “Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz” dedi.
İranlı bakan, ülkesine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunarak, müzakerelerde “meşru hak ve çıkarları koruyacaklarını” dile getirdi.

'Ateşkesin sağlanması gerekli ve kaçınılmaz'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise bölgede yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, “Tam bir ateşkesin sağlanması gerekli ve kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
Wang, gerilimin düşürülmesi için çabalarını sürdüreceklerini ve taraflar arasında doğrudan görüşmelerin önem taşıdığını vurguladı.
