https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/iran-disisleri-bakani-arakci-cinli-mevkidasiyla-gorustu-adil-ve-kapsamli-bir-anlasmayi-kabul-1105528555.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çinli mevkidaşıyla görüştü: 'Adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz'

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çinli mevkidaşıyla görüştü: 'Adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Pekin’de bir araya geldi. Görüşmede hem bölgesel gerilimler hem de diplomatik çözüm yolları ele... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T11:41+0300

2026-05-06T11:41+0300

2026-05-06T11:41+0300

dünya

asya & pasifik

i̇ran

çin

abbas arakçi

wang yi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105527514_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_38883c299d6b9d466426e802bbedd685.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik temaslar kapsamında gittiği Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.İran medyasından ISNA’nın aktardığına göre görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Arakçi, Çin’in ABD ve İsrail’e yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.'Sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz'Çin’i “yakın dost” olarak nitelendiren Arakçi, mevcut koşullarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı. ABD ile süren gerilime ilişkin arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin devam ettiğini belirten Arakçi, “Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz” dedi.İranlı bakan, ülkesine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunarak, müzakerelerde “meşru hak ve çıkarları koruyacaklarını” dile getirdi.'Ateşkesin sağlanması gerekli ve kaçınılmaz'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise bölgede yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, “Tam bir ateşkesin sağlanması gerekli ve kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.Wang, gerilimin düşürülmesi için çabalarını sürdüreceklerini ve taraflar arasında doğrudan görüşmelerin önem taşıdığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/arakci-pekinde-mevkidasi-ile-gorusecek-1105520857.html

i̇ran

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, i̇ran, çin, abbas arakçi, wang yi