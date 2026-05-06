https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/bu-uyku-aliskanligi-kalp-krizi-riskini-artirabilir-uzmanlardan-dikkat-ceken-uyari-1105531361.html

Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Uyku alışkanlığı kalp krizi riskini artırabilir

Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Uyku alışkanlığı kalp krizi riskini artırabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, her gece farklı saatlerde uyumanın kalp krizi ve ciddi kalp hastalıkları riskini iki katına çıkarabileceğini ortaya koydu. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T13:17+0300

2026-05-06T13:17+0300

2026-05-06T13:20+0300

sağlik

uyku

kalp

kalp damar hastalığı

saat

rutin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098613334_0:315:1024:891_1920x0_80_0_0_66accba1ba7ff03de31206a00b0a63d8.png

Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi araştırmacıları, düzensiz uyku saatlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkisini inceledi. Araştırma, özellikle sürekli değişen uyku saatlerinin uzun vadede ciddi kalp sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.En büyük risk düzensiz uyku saatlerinde görüldüAraştırmaya göre her gece farklı saatlerde yatağa gitmek, kalp sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor.Özellikle geceleri 8 saatten az uyuyan ve uyku saatleri sürekli değişen kişilerde, ciddi kalp rahatsızlığı riskinin yaklaşık iki kat arttığı tespit edildi.Araştırmada, düzensiz kalkış saatlerinin ise aynı seviyede güçlü bir etki göstermediği belirtildi.Çalışmada yer alan Oulu Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Laura Nauha, "Uyku düzenindeki değişikliklerin kalp sağlığıyla bağlantılı olduğu daha önce biliniyordu ancak ilk kez yatış saati, uyanma saati ve uyku süresinin ortası ayrı ayrı incelendi" dedi.Günlük rutin kalp sağlığını etkiliyorAraştırmacılar, özellikle yatış saatinin düzenli olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Laura Nauha, "Bulgularımız özellikle düzenli uyku saatlerinin kalp sağlığı için önemli olabileceğini gösteriyor. Bu durum günlük yaşam ritminin ne kadar değiştiğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.Araştırma kapsamında binlerce kişinin uyku alışkanlıkları yıllar boyunca takip edildi. Sonuçlar, günlük rutinin uzun vadede kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkili olabileceğini ortaya koydu.Uzmanlar, düzenli uyku saatlerinin çoğu insanın değiştirebileceği basit ama önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurguladı.Araştırma, 1966 yılında Kuzey Finlandiya’da doğan 3 bin 231 kişiyi takip etti. Katılımcıların uyku alışkanlıkları 46 yaşında bir haftalık süreç boyunca izlendi ve sağlık durumları 10 yıldan uzun süre sağlık kayıtları üzerinden takip edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/seyahat-yaslanmayi-yavaslatabilir-bilim-insanlari-nedenlerini-siraladi-1105502897.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyku, kalp, kalp damar hastalığı, saat, rutin