https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/seyahat-yaslanmayi-yavaslatabilir-bilim-insanlari-nedenlerini-siraladi-1105502897.html
Seyahat yaşlanmayı yavaşlatabilir: Bilim insanları nedenlerini sıraladı
Seyahat yaşlanmayı yavaşlatabilir: Bilim insanları nedenlerini sıraladı
Sputnik Türkiye
Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek, yalnızca keyif vermekle kalmıyor; aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T13:05+0300
2026-05-05T13:05+0300
2026-05-05T13:05+0300
sağlik
seyahat
yaşlanma
gençleşme
metabolizma
stres
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105502756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8a16d39042ffc9396e87cbaff98932a.jpg
Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.Seyahat vücudu nasıl etkiliyor?Araştırmaya göre seyahat, insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek; stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktora öğrencisi Fangli Hu, bu süreci "Yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir" sözleriyle anlattı.Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler, vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor.Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor.Hareket ve stres azalması öne çıkıyorSeyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor.Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor.Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri, kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor.Araştırmada, dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı, ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kahve-sanilandan-daha-faydali-olabilir-bagirsak-ve-beyin-uzerinde-yeni-etkiler-tespit-edildi-1105482772.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105502756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c3c40380d1c74bfeaed2221842f8d8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seyahat, yaşlanma, gençleşme, metabolizma, stres
seyahat, yaşlanma, gençleşme, metabolizma, stres
Seyahat yaşlanmayı yavaşlatabilir: Bilim insanları nedenlerini sıraladı
Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek, yalnızca keyif vermekle kalmıyor; aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.
Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
Seyahat vücudu nasıl etkiliyor?
Araştırmaya göre seyahat, insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek; stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.
Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktora öğrencisi Fangli Hu, bu süreci "Yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir" sözleriyle anlattı.
Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler, vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor.
Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor.
Hareket ve stres azalması öne çıkıyor
Seyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor.
Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor.
Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri, kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor.
Araştırmada, dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı, ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı.