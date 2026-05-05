https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/seyahat-yaslanmayi-yavaslatabilir-bilim-insanlari-nedenlerini-siraladi-1105502897.html

Seyahat yaşlanmayı yavaşlatabilir: Bilim insanları nedenlerini sıraladı

Seyahat yaşlanmayı yavaşlatabilir: Bilim insanları nedenlerini sıraladı

Sputnik Türkiye

Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek, yalnızca keyif vermekle kalmıyor; aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T13:05+0300

2026-05-05T13:05+0300

2026-05-05T13:05+0300

sağlik

seyahat

yaşlanma

gençleşme

metabolizma

stres

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105502756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8a16d39042ffc9396e87cbaff98932a.jpg

Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.Seyahat vücudu nasıl etkiliyor?Araştırmaya göre seyahat, insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek; stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktora öğrencisi Fangli Hu, bu süreci "Yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir" sözleriyle anlattı.Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler, vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor.Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor.Hareket ve stres azalması öne çıkıyorSeyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor.Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor.Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri, kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor.Araştırmada, dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı, ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kahve-sanilandan-daha-faydali-olabilir-bagirsak-ve-beyin-uzerinde-yeni-etkiler-tespit-edildi-1105482772.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seyahat, yaşlanma, gençleşme, metabolizma, stres