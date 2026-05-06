Boombastic şarkısıyla ünlenen Shaggy İstanbul'a geliyor
Mr. Lover Lover lirikleriyle Boombastic şarkısı dünya çapında ünlenen Shaggy İstanbul'a geliyor. Shaggy'nin Reggae türünde müzikleri dünya çapında yüz... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
10:01 06.05.2026
© AP Photo / Jordan StraussShaggy
Mr. Lover Lover lirikleriyle Boombastic şarkısı dünya çapında ünlenen Shaggy İstanbul'a geliyor. Shaggy'nin Reggae türünde müzikleri dünya çapında yüz milyonlarca dinleniyor.
Dünyada reggae ve dancehall müziğin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Mr. Lover Lover lakaplı Shaggy, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.
Sanatçı, 25 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde Open Air Sahnesi'nde sahneye çıkacak.
"INCORE Urban Festivali" kapsamında konser verecek Shaggy'ye, hip hop dünyasından M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas eşlik edecek.
Festivalin sahne tasarımı ve görsel dünyası, Influx Core tarafından uluslararası standartlarda hazırlandı.​​​​​​​
Shaggy'nin Boombastic, Go Down Deh ve It wasn't me gibi şarkıyları sosyal medyada yüz milyonlarca kez izlendi.
