Biri 5 biri 8 yaşında hayatlarını kaybetmişlerdi: İki kardeşin kaldığı odada 'fosfor sinir gazı' tespit edildi
06.05.2026, Sputnik Türkiye
Karaman'dan tatil için geldikleri Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle gittikleri hastanede yaşamlarını yitiren iki kardeşin kaldıkları yakınlarının evinin odasında "insan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı" tespit edildi. Olay sonrası tahliye edilen 2 katlı ev, AFAD'ın incelemesinin ardından girişe kapatıldı. Fosfor sinir gazı çıktıTekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette 4 Mayıs'ta fenalaşan Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü'nün (5) kaldırıldıkları Bozyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği, anne Ebru (33) ve baba Musa Tülü'nün (38) tedaviye alındığı olaya ilişkin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Başsavcılığın talimatıyla dün ilçeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ailenin konakladığı 2 katlı binadaki incelemeyi tamamladı. Ekipler, ailenin kaldığı ikinci kattaki evin odasında buğday deposu olarak kullanılan bölümde, "insan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı" olduğunu belirledi. Ailenin aracında ise olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Olay sonrası tahliye edilen 2 katlı ev, AFAD'ın incelemesinin ardından girişe kapatıldı.Çocuklarının mezarını ziyaret ettilerÇocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Musa Tülü, taburcu edildi.Acılı aile, dün son yolculuklarına uğurlanan çocuklarının Paşakonağı Mezarlığı'ndaki kabirlerine ziyarette bulundu.Yıllık izinlerini geçirmek için Karaman'dan Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarının evine giden Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Tedaviye alınan aileden Azra ve kardeşi Ömer Selim Tülü kurtarılamamıştı. Çocukların kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Adana Adli Tıp Kurumundan rapor istenmişti.
