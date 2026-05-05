Biri 5 biri 8 yaşındaydı: 2 kardeş yan yana son yolculuklarına uğurlandı

Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle gittikleri hastanede yaşamlarını yitiren iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Çocukların hamile olan annelerinin...

Karaman'dan tatil için geldikleri Mersin Bozyazı'da yakınlarına ait evde fenalaşan, bulantı ve kusma şikayetiyle gittikleri hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Çocukların hamile olan annelerinin tedavisi yoğun bakımda sürerken baba ise normal servise alındı. Çocukların kesin ölüm nedeni hala araştırılıyor. Birlikte uğurlandılarKaraman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü'nün cenazeleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasıyla Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü. İki çocuk yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi. 6.5 aylık hamile anne yoğun bakımda Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.Evde iki kez inceleme yapıldıOlaya ilişkin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında ailenin kaldığı evde 2 kez inceleme yapıldı. Çocukların kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumundan da rapor istendi.

