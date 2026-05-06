Beynimiz büyük olayları daha uzak hissettiriyor, nedeni bulundu

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre beyin, anılar oluştururken zamanı büküyor ve dopamin bunda kritik rol oynuyor. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

Yeni deneyimlerle dolu yoğun bir haftanın geriye bakıldığında bir ay sürmüş gibi hissettirdiğini, tembel bir pazar gününün ise neredeyse anında hafızadan silindiğini bir çok kişi söylüyor. Bilim insanları, değişim anlarındaki dopaminle bağlantılı ilgili beyin aktivitesinin bunun nedenini açıklamaya yardımcı olabileceğini keşfetti.Kaliforniya Üniversitesi’nin Los Angeles’ta gerçekleştirdiği çalışmaya katılan 32 katılımcı, önceden tasarlanmış bir hafıza görevi gerçekleştirirken beyin taramasına tabi tutuldu.Her sekans ve kısa bir dikkat dağıtma görevinden sonra, katılımcılar bir hafıza testi yaptılar. Nesne çiftleri gösterildikten sonra, bu nesnelerin ne kadar zaman arayla göründüğünü değerlendirdiler. İnsanların onları ne kadar zaman arayla hatırladıklarındaki herhangi bir farklılık tamamen özneldi.Zamanı bozabiler bir şey faydalı olabilir mi?Araştırmacılar, bu bozulmaların muhtemelen adaptasyon kaynaklı olduğunu savunuyor. Anlamlı bir değişimle ayrılan olaylar arasındaki algılanan boşluğu şişirerek, beyin farklı deneyimleri ayrı zihinsel klasörlere kaydediyor olabilir.Önemli yaşam geçişleri, yeni bir şehre taşınma veya bir ilişkinin başlangıcı, genellikle takvimin gösterdiğinden daha uzun zaman önce olmuş gibi hissedilir. Değişim anlarındaki dopaminle ilgili tepkiler, bu anıların olduğundan daha uzakta hissedilmesinin nedenlerinden biri olabilir.Beyin taraması doğrudan dopamini ölçmüyor. Ancak bu çalışma, dopamin sisteminin merkezinde yer alan bir bölgedeki aktiviteyi belirledi.

