Bayramda çalışanların günlük ücreti ne kadar olacak? Özel sektör çalışanlarının tatili kaç gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bayramda çalışanların ücretlendirmesi nasıl olacak? Özel sektör çalışanları için tatili kaç gün? Uzmanı tüm detaylarıyla açıkladı. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T08:21+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili uzatıldı. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile 1,5 gün daha eklenirken, kamu personeli bu süre boyunca idari izinli sayılacak. Böylece 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.Çalışanların bayram tatillerinde ücretlendirmesi nasıl oluyor, çalışanlara ne kadar ücret ödenecek? SGK uzmanı Noyan Doğan bugünkü yazısında bayram ücretlendirmesini tüm detaylarıyla açıkladı:Özel sektör çalışanları için tatili kaç gün?Bayram tatilinde çalışanların ücreti ne olacak?Bayramda çalışma zorunluluğu var mı?Bayram tatili izin süresine sayılır mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili uzatıldı. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile 1,5 gün daha eklenirken, kamu personeli bu süre boyunca idari izinli sayılacak.
Böylece 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Çalışanların bayram tatillerinde ücretlendirmesi nasıl oluyor, çalışanlara ne kadar ücret ödenecek? SGK uzmanı Noyan Doğan bugünkü yazısında
bayram ücretlendirmesini tüm detaylarıyla açıkladı:
Özel sektör çalışanları için tatili kaç gün?
"İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 25 Mayıs Pazartesi tam gün, 26 Mayıs Salı yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece memurlar 9 günlük tatil yapma fırsatını elde edecek.
Özel sektör çalışanlarının ise tatili 26 Mayıs Salı günü öğlen (Arife günü) başlayacak, 31 Mayıs Pazar günü bitecek. Özel sektör çalışanlarının tatili 5.5 gün olacak."
Bayram tatilinde çalışanların ücreti ne olacak?
"Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Yani, bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir.
Örneğin, asgari ücretli çalışanın günlük ücreti 1.101 lira. Bayram tatilinde bir gün çalışırsa işveren günlük ücreti olan 1.101 liranın üzerine bir 1.101 lira daha ödeyecek, böylece bayramda çalışanın günlük ücreti 2.202 lira olacak."
Bayramda çalışma zorunluluğu var mı?
"Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunludur. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz. Çalışılması isteniyorsa da çalışanın yazılı onayının alınması gerekir."
Bayram tatili izin süresine sayılır mı?
"İzin süresine denk gelen bayram ve hafta tatili ile genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz."