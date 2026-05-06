Bayramda çalışanların günlük ücreti ne kadar olacak? Özel sektör çalışanlarının tatili kaç gün?

"Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Yani, bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir.

Örneğin, asgari ücretli çalışanın günlük ücreti 1.101 lira. Bayram tatilinde bir gün çalışırsa işveren günlük ücreti olan 1.101 liranın üzerine bir 1.101 lira daha ödeyecek, böylece bayramda çalışanın günlük ücreti 2.202 lira olacak."