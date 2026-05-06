Bakan Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, eşel mobil sistemi devreye alınmasaydı enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkmış olacağını belirterek, şu andaki yansıma...
2026-05-06T00:49+0300
00:46 06.05.2026 (güncellendi: 00:49 06.05.2026)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, eşel mobil sistemi devreye alınmasaydı enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkmış olacağını belirterek, şu andaki yansıma üçte bir oranında bile olmadığını söyledi. Şimşek "Esas itibarıyla vatandaşımızın alım gücünü, ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde korumak için bu fedakarlığı yaptık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının çok düşük seviyede olduğunu söyleyen Şimşek, "Petrol fiyatlarındaki artış, dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük arz şoku var ve bu Türkiye'yi etkileyecek" dedi.
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemini devreye aldıklarını anımsatan Şimşek, ÖTV'den feragat edip şokun yansımasını sınırladıklarını ifade etti. Bakan Şimşek eşel mobil olmasaydı bugün mazotun litre fiyatının 90 lira olacağını şu şekilde anlattı:
Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV'miz var. Eşel mobil sistemi üzerinden ÖTV'den feragat edip vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık. Eşel mobil olmasaydı bugün 90 lira olacak olan bir litre mazot şu anda 73 liranın altında. Benzinin litre fiyatı da eşel mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı, şu anda yaklaşık 65 lira. Dolayısıyla dikkat ederseniz şokun önemli bir kısmını vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, esnafımıza yansıtmadık.
'Vatandaşımızın alım gücünü, ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde korumak için bu fedakarlığı yaptık'
Enflasyonda geçici yükselişle karşı karşıya kalındığını belirten Şimşek, "Eşel mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Şu andaki yansıma üçte bir oranında bile değil. Dolayısıyla enflasyondaki artışı da sınırlamış olduk. Eşel mobili devreye almasaydık, ham petrol fiyatlarındaki artışı olduğu gibi pompa fiyatlarına yansıtsaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkmış olurdu. İş dünyamızın rekabet gücünü önemsiyoruz. Eşel mobille aslında çiftçimizi, esnafımızı, sanayimizi, ihracatımızı desteklemiş olduk. Esas itibarıyla vatandaşımızın alım gücünü, ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde korumak için bu fedakarlığı yaptık" ifadelerini kullandı.
Şimşek, eşel mobil uygulamasının bütçeye etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:
İlk iki ayda bize maliyeti, 90 milyar lira. Ciddi bir rakam, 2 milyar dolar. Yılın tamamında benzer durum devam ederse etki yaklaşık 600 milyar lira civarında. Bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar dolarlık rakamdan bahsediyoruz. Bütçede disiplini tesis etmeseydik, kamuda tasarruf yapmasaydık, gelirlerimizi artırma çabasına girmeseydik, harcamaları kontrol altına almasaydık, bütçe açığını geçen sene düşüremeseydik bunu yapma imkanımız olmayacaktı. Dolayısıyla bütçede ciddi bir disiplini, iyi bir performansı yakaladığımız içindir ki eşel mobil sistemini devreye aldık ve bunun sayesinde de şokun etkisini sınırlamış olduk.