Bakan Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, eşel mobil sistemi devreye alınmasaydı enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkmış olacağını belirterek, şu andaki yansıma... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T00:46+0300

ekonomi̇

hazine

mehmet şimşek

petrol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının çok düşük seviyede olduğunu söyleyen Şimşek, "Petrol fiyatlarındaki artış, dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük arz şoku var ve bu Türkiye'yi etkileyecek" dedi.Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemini devreye aldıklarını anımsatan Şimşek, ÖTV'den feragat edip şokun yansımasını sınırladıklarını ifade etti. Bakan Şimşek eşel mobil olmasaydı bugün mazotun litre fiyatının 90 lira olacağını şu şekilde anlattı:'Vatandaşımızın alım gücünü, ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde korumak için bu fedakarlığı yaptık'Enflasyonda geçici yükselişle karşı karşıya kalındığını belirten Şimşek, "Eşel mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Şu andaki yansıma üçte bir oranında bile değil. Dolayısıyla enflasyondaki artışı da sınırlamış olduk. Eşel mobili devreye almasaydık, ham petrol fiyatlarındaki artışı olduğu gibi pompa fiyatlarına yansıtsaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkmış olurdu. İş dünyamızın rekabet gücünü önemsiyoruz. Eşel mobille aslında çiftçimizi, esnafımızı, sanayimizi, ihracatımızı desteklemiş olduk. Esas itibarıyla vatandaşımızın alım gücünü, ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde korumak için bu fedakarlığı yaptık" ifadelerini kullandı.Şimşek, eşel mobil uygulamasının bütçeye etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:

