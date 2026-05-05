Ara zam gündemde mi? AK Parti’den açıklama geldi

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ara zam taleplerine... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T11:15+0300

Ara zam beklentisi, TÜİK enflasyon verileri sonrası yeniden gündeme gelirken, AK Parti’den konuya ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ara zam taleplerine ilişkin soruya yanıt verdi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, ara zamla ilgili mevcut bir çalışma olup olmadığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok."Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonu, aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak duyuruldu.Bu verilerin ardından özellikle Memur-Sen tarafından ara zam talebinin gündeme getirildiği hatırlatıldı.Güler, açıklamasında küresel gelişmelere de işaret etti:"Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi."Çalışanlar ve sabit gelirlilere yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:"Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."

