Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı oldu: Hem bebeğine hem sağlığına kavuştu

06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T15:35+0300

Bingöl'den görme kaybına neden olan hipofiz adenomu kanaması tanısıyla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 35 haftalık hamile kadın, aynı masada yapılan sezaryen ve beyin ameliyatıyla hem sağlığına kavuştu hem de çocuğunu dünyaya getirdi.Önce bebeğini dünyaya getirdi sonra kitle çıkarıldıHipofiz adenomu kanaması nedeniyle görme kaybı yaşayan, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bircan Kolak, Bingöl'den Van'a sevk edildi. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin cerrahları tarafından yapılan kontrollerin ardından Kolak'ın bebeğinin de durumu kötüleşmeden sezaryenle alınmasına karar verildi.Bunun üzerine ameliyata alınan Kolak'ın bebeği, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor tarafından sezaryen yöntemiyle alınarak yeni doğan yoğun bakım ünitesine götürüldü.Ardından devreye giren beyin ve sinir cerrahisi ekibi de Kolak'ın iki şah damarı arasında yer alan 12 milimetrelik kitleyi çıkarmak için operasyon gerçekleştirdi. Doktorlar, endoskopik yöntemle burundan girerek yaptıkları 5 saatlik başarılı ameliyat sonucu kitleyi çıkardı. Zorlu sürecin ardından Bircan Kolak hem bebeğine kavuştu hem de görme yetisini yeniden kazandı.Gebe hastalarda yapılması çok riskli Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Gök, bu tür operasyonların özellikle gebe hastalarda yapılmasının çok riskli olduğunu belirterek, "Önce sezaryenle hastamızın bebeğini sağlıklı bir şekilde yeni doğan yoğun bakıma gönderdik. Ardından görme kaybına sebep olan iki şah damarı arasındaki bölgede bulunan tümörü yaklaşık 12 milimetrelik alandan endoskopik yöntemle çıkardık. Herhangi bir sorunumuz olmadı." diye konuştu.

