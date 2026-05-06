İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı
Belediye iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer tutuklandı 06.05.2026, Sputnik Türkiye
17:49 06.05.2026
Cansel Tuncer sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
Belediye iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, 'kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı.

Taburcu olduktan sonra gözaltına alınmıştı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı alınan ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.
Tuncer, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.
