İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/adalet-bakani-gurlek-gulistan-doku-rojin-kabais-ve-rabia-naz-hadiselerinin-uzerine-kararlilikla-1105259348.html
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz hadiselerinin üzerine kararlılıkla gidilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz dosyalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir" diyen... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
13:37 24.04.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz dosyalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir” diyen Gürlek, tüm şüpheli olayların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Gürlek, Edirne’de yaptığı açıklamalarda kamuoyunda yakından takip edilen dosyalara ilişkin önemli mesajlar verdi.
Gürlek, faili meçhul ve şüpheli tüm olayların aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku ve diğer dosyalar i̇çin kararlılık vurgusu

Bakan Gürlek, özellikle kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz olaylarına dikkat çekti.
Bu dosyalarla ilgili olarak, “Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.” dedi.
Yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, soruşturmaların tarafsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
Bakan Gürlek, “Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı'nın yasa dışı bahis, sanal kumar, sosyal medya suçları, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlı olduğunu belirten Gürlek, toplumun güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemelerin de yapılacağını ifade etti.
Yargı süreçlerinin hızlandırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürlek,
Geciken adaletin toplum vicdanında karşılık bulmadığını biliyoruz” dedi.
Bu doğrultuda süreçleri hızlandıracak ve öngörülebilirliği artıracak düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı.
Gürlek, özellikle sosyal medya ve dijital platformların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Bu alanın yalnızca asayiş değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Bakan, yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.
Yakın zamanda Meclis’ten geçen Aile Paketi’ne işaret eden Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında sosyal medyaya ilişkin yeni adımların planlandığını açıkladı.
Uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, “Metropollerdeki torbacılardan uluslararası uyuşturucu baronlarına… bu karanlık düzene asla geçit vermeyeceğiz” dedi.
