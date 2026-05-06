Abdulkadir Selvi: Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi kaldı?
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın sözlerini bugünkü köşesine taşıdı. Selvi yazısında "Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T08:00+0300
Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerini köşesinde değerlendirdi.Selvi, köşesinde şunları kaydetti:
"Milli Görüş denilince bir şey hatırlanmaz: O da cami düşmanlığı. SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programındaki “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak dünyanın en büyük camisini mi yapmak?” sözlerine takıldım. Yanlış mı duydum diye birkaç kez dönüp izledim. Mahmut Arıkan yukarıdaki sözleri söylüyor.
Yıllardır Erbakan Hoca’nın karşısına bu tür gerekçelerle çıkarlardı. Rahmetli Erbakan her defasında “Cami yapmak gelişmeye engel değil. Cami yapmak motor yapmaya engel değil” diye anlatırdı. Erbakan Hoca dindar bir insandı. Takkesiz namaz kılmazdı. Ama dünya çapında bir motor hocasıydı. Dindar olmanın motor yapmaya engel olmadığını göstermek için Gümüş Motoru kurmuştu."
"Yıllarca dinden rahatsız olanların dindarlara karşı kullandığı argümanları dillendirmek Saadet Partisi Genel Başkanı’na mı kaldı? Bugün CHP bile bunları ağzına almazken Mahmut Arıkan kimin sözcülüğünü yapıyor? Siyasetten tasfiye olan SP’nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camisi’ne karşı çıkmıştı. Karamollaoğlu, “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir?” diyerek projeyi eleştirmişti. Oysa Erbakan Hoca hem cami yapmayı hem motor yapmayı teşvik ederdi."