Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/abdulkadir-selvi-cami-dusmanligi-saadet-partisine-mi-kaldi-1105522173.html
Abdulkadir Selvi: Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi kaldı?
Abdulkadir Selvi: Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi kaldı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın sözlerini bugünkü köşesine taşıdı. Selvi yazısında "Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T08:00+0300
2026-05-06T08:00+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
saadet partisi
mahmut arıkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerini köşesinde değerlendirdi.Selvi, köşesinde şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/bahceliden-kritik-mesaj-mhp-mevkisiz-kaldiginda-mevziiyi-terk-edenlere-inat-dimdik-ayaktadir-1105498647.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, saadet partisi, mahmut arıkan
abdulkadir selvi, saadet partisi, mahmut arıkan

Abdulkadir Selvi: Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi kaldı?

08:00 06.05.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© DHA
Abone ol
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın sözlerini bugünkü köşesine taşıdı. Selvi yazısında "Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi kaldı?" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerini köşesinde değerlendirdi.
Selvi, köşesinde şunları kaydetti:

"Milli Görüş denilince bir şey hatırlanmaz: O da cami düşmanlığı. SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programındaki “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak dünyanın en büyük camisini mi yapmak?” sözlerine takıldım. Yanlış mı duydum diye birkaç kez dönüp izledim. Mahmut Arıkan yukarıdaki sözleri söylüyor.

Yıllardır Erbakan Hoca’nın karşısına bu tür gerekçelerle çıkarlardı. Rahmetli Erbakan her defasında “Cami yapmak gelişmeye engel değil. Cami yapmak motor yapmaya engel değil” diye anlatırdı. Erbakan Hoca dindar bir insandı. Takkesiz namaz kılmazdı. Ama dünya çapında bir motor hocasıydı. Dindar olmanın motor yapmaya engel olmadığını göstermek için Gümüş Motoru kurmuştu."

© İHA / IHAMahmut Arıkan
Mahmut Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
Mahmut Arıkan
© İHA / IHA

"Yıllarca dinden rahatsız olanların dindarlara karşı kullandığı argümanları dillendirmek Saadet Partisi Genel Başkanı’na mı kaldı? Bugün CHP bile bunları ağzına almazken Mahmut Arıkan kimin sözcülüğünü yapıyor? Siyasetten tasfiye olan SP’nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camisi’ne karşı çıkmıştı. Karamollaoğlu, “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir?” diyerek projeyi eleştirmişti. Oysa Erbakan Hoca hem cami yapmayı hem motor yapmayı teşvik ederdi."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli
Dün, 11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала