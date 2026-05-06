Abdulkadir Selvi: Cami düşmanlığı Saadet Partisi'ne mi kaldı?

"Milli Görüş denilince bir şey hatırlanmaz: O da cami düşmanlığı. SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programındaki “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak dünyanın en büyük camisini mi yapmak?” sözlerine takıldım. Yanlış mı duydum diye birkaç kez dönüp izledim. Mahmut Arıkan yukarıdaki sözleri söylüyor.

Yıllardır Erbakan Hoca’nın karşısına bu tür gerekçelerle çıkarlardı. Rahmetli Erbakan her defasında “Cami yapmak gelişmeye engel değil. Cami yapmak motor yapmaya engel değil” diye anlatırdı. Erbakan Hoca dindar bir insandı. Takkesiz namaz kılmazdı. Ama dünya çapında bir motor hocasıydı. Dindar olmanın motor yapmaya engel olmadığını göstermek için Gümüş Motoru kurmuştu."