https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/bahceliden-kritik-mesaj-mhp-mevkisiz-kaldiginda-mevziiyi-terk-edenlere-inat-dimdik-ayaktadir-1105498647.html

MHP lideri Bahçeli: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli

MHP lideri Bahçeli: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli" dedi. Bahçeli ayrıca "bunun adının... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T11:03+0300

2026-05-05T11:03+0300

2026-05-05T11:26+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

tbmm

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

terörsüz türkiye

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8156955470eefe19416b51dc1122036c.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşuyor. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin barışı önceleyen bir ülke olduğunu belirtip aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen farklı masalarda bulunabilen nadir devletlerden biri olduğunu söyledi.'Diplomasiye önem vermek başkalarının hesabına eklenmek manasına gelmez'Bahçeli "Türkiye savaşların yayılmasını krizlerin derinleşmesini şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez. Türkiye arabuluculuk imkanlarını değerlendirir. Diplomasiye önem vermek başkalarının hesabına eklenmek manasına gelmez. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız." diye konuştu.Terörsüz Türkiye mesajıKonuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen MHP lideri Bahçeli “Barış için çıktığımız bu kutlu yola baş koyduk. Kalkınmanın önündeki en büyük engel ortadan kalkacak.” ifadesini kullandı.'MHP Türkiye'nin sigortasıdır''Terörsüz Türkiye taviz değildir'ABD-İsrail-İran gerilimi'Diyarbakır denildiğinde gastronominin merkezi akla gelecektir''Statü meselesi konuşulmalı'

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, tbmm, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), terörsüz türkiye, abd, i̇srail, hürmüz boğazı, i̇ran