MHP lideri Bahçeli: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli" dedi. Bahçeli ayrıca "bunun adının... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T11:26+0300
devlet bahçeli, tbmm, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), terörsüz türkiye, abd, i̇srail, hürmüz boğazı, i̇ran
11:03 05.05.2026 (güncellendi: 11:26 05.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli" dedi. Bahçeli ayrıca "bunun adının Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır." ifadelerini de kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşuyor. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin barışı önceleyen bir ülke olduğunu belirtip aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen farklı masalarda bulunabilen nadir devletlerden biri olduğunu söyledi.
'Diplomasiye önem vermek başkalarının hesabına eklenmek manasına gelmez'
Bahçeli "Türkiye savaşların yayılmasını krizlerin derinleşmesini şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez. Türkiye arabuluculuk imkanlarını değerlendirir. Diplomasiye önem vermek başkalarının hesabına eklenmek manasına gelmez. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız." diye konuştu.
Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen MHP lideri Bahçeli “Barış için çıktığımız bu kutlu yola baş koyduk. Kalkınmanın önündeki en büyük engel ortadan kalkacak.” ifadesini kullandı.
'MHP Türkiye'nin sigortasıdır'
MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. Ayrılığı kollayanlara, yorgunluğu fısıldayanlara, mevkisiz kaldığında mevziiyi terk edenlere inat, dimdik ayaktadır.
'Terörsüz Türkiye taviz değildir'
Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütü ile pazarlık değildir, aziz milletin kırmızı çizgilerini geçmek değildir. MHP'yi vatana ihanetin merkezine koymaya cesaret ediyorlarsa gaflet zindanına düşmüşlerdir. Hiç kimse MHP'yi terörle yan yana getiremez.
Bu gerilim, enerji maliyeti, dış ticaret dengelerine her şeyi etkiliyor. Hürmüz'deki her sarsıntı petrol tankeri rotasını değiştiriyor, ihracatçının rekabet gücüne, vatandaşın mutfağına uzanıyor
'Diyarbakır denildiğinde gastronominin merkezi akla gelecektir'
Terörsüz Türkiye ile Diyarbakır denildiğinde evlat tutan annelerin feryatları değil kültür ve gastronominin merkezi akla gelecektir. Şırnak şehit haberleri ile değil, sınır ticaretiyle anılacaktır. Hakkari hayvancılığın merkezi olarak zihinde yer alacaktır.
'Statü meselesi konuşulmalı'
Süreç titizlikle yürütülecektir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli. Bu mesele yokmuş gibi davranarak süreç sağlıklı yürümez. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.