ABD, Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu kapatıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, personel güvenliği gerekçesiyle Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T11:05+0300

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğu konuyla ilgili açıklama yapıldı.Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver Başkonsolosluğunun personel güvenliği ve kaynakların verimli kullanılması gerekliliği nedeniyle aşamalı olarak kapatılacağı kaydedilen açıklamada, eyaletteki diplomatik ilişkilerin başkent İslamabad'daki ABD Büyükelçiliğine aktarılacağı belirtildi.Açıklamada, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini sürdürmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak İslamabad, Karaçi ve Lahor'daki mevcut misyonlar aracılığıyla ülkedeki diplomatik varlığını sürdüreceği ifade edildi.

