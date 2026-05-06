https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/abd-pakistanin-pesaver-kentindeki-baskonsoloslugunu-kapatiyor-1105526807.html
ABD, Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD, Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu kapatıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, personel güvenliği gerekçesiyle Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T11:05+0300
2026-05-06T11:05+0300
2026-05-06T11:05+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105100082_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8993fe0d5211213e64514b3b042e764a.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğu konuyla ilgili açıklama yapıldı.Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver Başkonsolosluğunun personel güvenliği ve kaynakların verimli kullanılması gerekliliği nedeniyle aşamalı olarak kapatılacağı kaydedilen açıklamada, eyaletteki diplomatik ilişkilerin başkent İslamabad'daki ABD Büyükelçiliğine aktarılacağı belirtildi.Açıklamada, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini sürdürmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak İslamabad, Karaçi ve Lahor'daki mevcut misyonlar aracılığıyla ülkedeki diplomatik varlığını sürdüreceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/pakistan---afganistan-savasi-sinirda-catisma-cikti-1105319384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105100082_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1ba2630fa075023d6c34903523e340a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD, Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, personel güvenliği gerekçesiyle Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğu konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver Başkonsolosluğunun personel güvenliği ve kaynakların verimli kullanılması gerekliliği nedeniyle aşamalı olarak kapatılacağı kaydedilen açıklamada, eyaletteki diplomatik ilişkilerin başkent İslamabad'daki ABD Büyükelçiliğine aktarılacağı belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini sürdürmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak İslamabad, Karaçi ve Lahor'daki mevcut misyonlar aracılığıyla ülkedeki diplomatik varlığını sürdüreceği ifade edildi.