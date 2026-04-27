Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Pakistan - Afganistan savaşı: Sınırda çatışma çıktı
Pakistan - Afganistan savaşı: Sınırda çatışma çıktı
Afganistan’daki Taliban yönetimi, Pakistan tarafından düzenlenen havan ve roket saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21:35 27.04.2026
© AAAfganistan Pakistan sınırı
© AA
Abone ol
Afganistan’daki Taliban yönetimi, Pakistan tarafından düzenlenen havan ve roket saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan hükümeti ise iddiaları 'açık bir yalan' olarak nitelendirdi.
Pakistan ve Afganistan, sınır hattında yeni saldırılar düzenlendiğini karşılıklı olarak açıkladı.
Afganistan’daki Taliban yönetimi, doğudaki Kunar vilayetinde düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistanlı yetkililer ise Güney Veziristan bölgesinde açılan ateş sonucu en az 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Taliban yönetimi, Pakistan ordusunun havan ve roket saldırıları düzenlediğini, Seyyid Cemalettin Afgani Üniversitesi’nin de hedef alındığını ve 45 kişinin yaralandığını öne sürdü. Yaralılar arasında öğrenciler, kadınlar ve çocukların bulunduğu belirtildi.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise bu iddiaları 'açık bir yalan' olarak nitelendirerek üniversiteye yönelik herhangi bir saldırı olmadığını savundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
DÜNYA
Çin Dışişleri: Afganistan ve Pakistan barış görüşmelerinde kapsamlı çözüm arayışını kabul etti
8 Nisan, 11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала