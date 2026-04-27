https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/pakistan---afganistan-savasi-sinirda-catisma-cikti-1105319384.html
Pakistan - Afganistan savaşı: Sınırda çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan tarafından düzenlenen havan ve roket saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T21:35+0300
dünya
asya & pasifik
pakistan
afganistan
kunar
taliban
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a23148c4f57d4b479f44d54a17d551ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2182a8c09f845eb92f9542f33f409d98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Afganistan’daki Taliban yönetimi, Pakistan tarafından düzenlenen havan ve roket saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan hükümeti ise iddiaları 'açık bir yalan' olarak nitelendirdi.
Pakistan ve Afganistan, sınır hattında yeni saldırılar düzenlendiğini karşılıklı olarak açıkladı.
Afganistan’daki Taliban yönetimi, doğudaki Kunar vilayetinde düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistanlı yetkililer ise Güney Veziristan bölgesinde açılan ateş sonucu en az 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Taliban yönetimi, Pakistan ordusunun havan ve roket saldırıları düzenlediğini, Seyyid Cemalettin Afgani Üniversitesi’nin de hedef alındığını ve 45 kişinin yaralandığını öne sürdü. Yaralılar arasında öğrenciler, kadınlar ve çocukların bulunduğu belirtildi.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise bu iddiaları 'açık bir yalan' olarak nitelendirerek üniversiteye yönelik herhangi bir saldırı olmadığını savundu.