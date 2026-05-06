AB Enerji Komiseri: Dünya 'tarihinin en şiddetli enerji kriziyle' karşı karşıya
Avrupa Birliği Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen, Ortadoğu’daki çatışmaların ortasında dünyanın “tarihin en şiddetli enerji kriziyle” karşı karşıya... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T02:55+0300
Avrupa Birliği Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaların ortasında dünyanın küresel tarihteki en ciddi enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Jorgensen Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya, muhtemelen tarihin en şiddetli enerji kriziyle karşı karşıya. Bu kriz, ekonomilerimizin, toplumlarımızın ve ortaklıklarımızın dayanıklılığını sınıyor"
Jorgensen, Ortadoğu'daki çatışmanın başlamasından bu yana AB ülkelerinin fosil yakıt ithalatı için 30 milyar euro (35 milyar dolar) ödediğini ancak "ek bir tedarik alamadığını" da sözlerine ekledi.