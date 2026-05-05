Yağışlar devam ediyor: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
06:59 05.05.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağışlı. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışlar şiddetli.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kuvvetli yağışa dikkat

Yağışların, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 9°C – Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu
DENİZLİ – °C, 16°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – °C, 21°C – Parçalı bulutlu
MUĞLA – °C, 17°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA – °C, 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı bulutlu
BURDUR – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – °C, 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA – °C, 13°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – °C, 11°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA – °C, 13°C – Çok bulutlu
NEVŞEHİR – °C, 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – °C, 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU – °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK – °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS – °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – °C, 13°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
