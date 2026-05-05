Yağışlar devam ediyor: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor

2026-05-05T06:59+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Kuvvetli yağışa dikkatYağışların, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutluSAKARYA – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – °C, 9°C – Parçalı ve çok bulutlu yağmurluDENİZLİ – °C, 16°C – Parçalı bulutluİZMİR – °C, 21°C – Parçalı bulutluMUĞLA – °C, 17°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – °C, 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı bulutluBURDUR – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutluHATAY – °C, 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA – °C, 13°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR – °C, 11°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıKONYA – °C, 13°C – Çok bulutluNEVŞEHİR – °C, 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – °C, 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU – °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıZONGULDAK – °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıARTVİN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARS – °C, 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA – °C, 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – °C, 13°C – Çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

