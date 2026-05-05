https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/vapura-bindi-bir-daha-gorulmedi-cansiz-bedeni-haydarpasa-aciklarinda-bulundu-1105508881.html

Vapura bindi, bir daha görülmedi: Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu

Vapura bindi, bir daha görülmedi: Cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Kadıköy’den Beşiktaş’a giden vapurda kaybolan Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Vapurdaki... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T15:30+0300

2026-05-05T15:30+0300

2026-05-05T15:30+0300

türki̇ye

kadıköy

vapur

vapur seferleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105509217_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_61f007c06d72d8ae46a88ec55b899d8e.jpg

Kadıköy’den Beşiktaş’a sefer yapan yolcu vapuruna binen Makhfura Huseynova, sefer sırasında ortadan kayboldu.çantası bulundu, kendisi yoktuSabah'ın haberine göre olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Vapurun güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra kaybolduğu fark edildi. Çantanın yerinde olması ancak kadının vapurda bulunamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.Kamera kayıtları i̇ncelendiDeniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, seferi gerçekleştiren vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu belirlendi.Kadıköy iskelesine ait güvenlik kameralarında yapılan incelemede, Huseynova’nın saat 20.20’de turnikeden geçerek vapura bindiği tespit edildi.Görüntüler, kadının kızı Nigar Yusifli’ye izletildi ve kimlik doğrulaması yapıldı.Beşiktaş’ta i̇nmediği tespit edildiBeşiktaş iskelesine ait kamera kayıtlarında yapılan incelemelerde, Huseynova’nın vapurdan indiğine dair herhangi bir görüntüye rastlanmadı.Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede ise vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.Denizde arama çalışması başlatıldıKayıp kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.Çalışmalara 2 kontrol botu ve 2 destek botu katıldı.Yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kadının cansız bedeni, Haydarpaşa açıklarında bulundu.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/cig-altinda-kalmisti-4-ay-sonra-cansiz-bedenine-ulasildi-1105507256.html

türki̇ye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, vapur, vapur seferleri