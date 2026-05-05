Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/cig-altinda-kalmisti-4-ay-sonra-cansiz-bedenine-ulasildi-1105507256.html
Çığ altında kalmıştı: 4 ay sonra cansız bedenine ulaşıldı
Çığ altında kalmıştı: 4 ay sonra cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’in cansız bedenine 4 ay sonra ulaşıldı. Olumsuz hava... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T15:01+0300
2026-05-05T15:01+0300
türki̇ye
artvin
çığ
ardanuç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105507307_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_08ef40c5d68da703bd1e77f64cec71c3.jpg
Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan Bülent Gezer’in cansız bedeni, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasının ardından bulundu.Zekeriyaköy Aksu Yaylası’nda 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ sonrası başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026’da durdurulmuştu.Riskin ortadan kalkmasıyla birlikte çalışmalar 2 Mayıs 2026’da yeniden başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yapılan değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 2 Mayıs 2026 tarihinde arama faaliyetlerine yeniden başlanmış ve 5 Mayıs 2026 günü kayıp vatandaşımız Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşılmıştır."İlk günlerde 2 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştuAynı çığ olayında daha önce yapılan çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.Kayıp çoban için yürütülen çalışmalar ise güvenlik riski nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/sakaryada-melen-nehri-tasti-yerlesim-yerleri-ve-tarim-arazileri-sular-altinda-1105505682.html
türki̇ye
artvin
ardanuç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105507307_255:0:1786:1148_1920x0_80_0_0_b9d929156b41423fa639759a5969a1a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
artvin, çığ, ardanuç
artvin, çığ, ardanuç

Çığ altında kalmıştı: 4 ay sonra cansız bedenine ulaşıldı

15:01 05.05.2026
© AA / Songül İstanbullu4 ay sonra kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı
4 ay sonra kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA / Songül İstanbullu
Abone ol
Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’in cansız bedenine 4 ay sonra ulaşıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, çığ riskinin azalmasıyla yeniden başlatılmıştı.
Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan Bülent Gezer’in cansız bedeni, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasının ardından bulundu.
Zekeriyaköy Aksu Yaylası’nda 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ sonrası başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026’da durdurulmuştu.
Riskin ortadan kalkmasıyla birlikte çalışmalar 2 Mayıs 2026’da yeniden başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 2 Mayıs 2026 tarihinde arama faaliyetlerine yeniden başlanmış ve 5 Mayıs 2026 günü kayıp vatandaşımız Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşılmıştır."

İlk günlerde 2 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu

Aynı çığ olayında daha önce yapılan çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kayıp çoban için yürütülen çalışmalar ise güvenlik riski nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
TÜRKİYE
Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında
14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала