Çığ altında kalmıştı: 4 ay sonra cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine 4 ay sonra ulaşıldı. Olumsuz hava... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T15:01+0300
türki̇ye
artvin
çığ
ardanuç
Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan Bülent Gezer’in cansız bedeni, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasının ardından bulundu.Zekeriyaköy Aksu Yaylası’nda 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ sonrası başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026’da durdurulmuştu.Riskin ortadan kalkmasıyla birlikte çalışmalar 2 Mayıs 2026’da yeniden başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yapılan değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 2 Mayıs 2026 tarihinde arama faaliyetlerine yeniden başlanmış ve 5 Mayıs 2026 günü kayıp vatandaşımız Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşılmıştır."İlk günlerde 2 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştuAynı çığ olayında daha önce yapılan çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.Kayıp çoban için yürütülen çalışmalar ise güvenlik riski nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
