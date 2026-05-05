Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük isyan etti: Aklımı kaçırmak üzereyim

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kaza sonrası bacağına platin takıldığını ve dayanılmaz acılar çektiğini belirterek sosyal medyasından isyan etti. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T13:28+0300

Hepsi grubunun solisti olarak tanınan şarkıcı Yasemin Yürük, bacağına takılan platin nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu. Kaza sonrasında bacağında iki kırık oluşan ve bu nedenle ameliyat olan şarkıcı yaşadıklarını "Pazar günü bacağım kırılalı 2 ay olacak. Kaval kemiğine platin takılan arkadaşlar. Bu ne zaman düzelecek. Çünkü artık aklımı kaçırmak üzereyim. Ve ara ara elektrik çarpmaları oluyor. En kötüsü o" sözleriyle paylaştı. Bu ne zaman düzelecek?Yürüyüş yaparken düşen ve ayağı iki yerden kırılan şarkıcı Yasemin Yürük, tedavi sürecinde yaşadıklarını sosyal medyasından paylaştı. Ön kaval kemiğinde kırık meydana geldiğini ve platin takıldığını söyleyen Yürük, iyileşme sürecinin nasıl geçtiğini de şu sözlerle anlattı: "Biraz drama cevirdin diyenlere... Her gece ortalama bu şekilde geçiriliyor. Şahane bir gece daha. Hava kötü olunca maalesef uykular kaçıyor ağrıdan... Mesela şu an ayağım donmuş gibi uyuşuk. Karıncalanıyor, batıyor ve sanki büzüşüyor kemiklerim acıyor... Aynı zamanda his yok tabanımda ve 3 parmağımda... Pazar günü bacağım kırılalı 2 ay olacak... Kaval kemiğine platin takılan arkadaşlar. Bu ne zaman düzelecek. Çünkü artık aklımı kaçırmak üzereyim. Ve ara ara elektrik çarpmaları oluyor. En kötüsü o!"Sitem etmiştiÜnlü isim daha önce yaptığı paylaşımda da bu süreçte yanında olmayan isimlere sitem ederek, "Bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun hastanede kalıyorsa bilin ki çok ciddi bir durum var. 'Aradım, dönmedi' gibi bir durum değil de onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası. Ama çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım varmış" ifadelerini kullanmıştı.

