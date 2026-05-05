Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini kaybetti. Aslantuğ annesine duygusal bir mesaj ile veda etti. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T12:12+0300
2026-05-05T12:21+0300
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un annesi hayatını kaybetti. Sosyal medyasından paylaştığı mesajla acı haberi duyuran Aslantuğ annesine 'Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin' sözleriyle veda etti. Annemin kokusu Aslantuğ annesinin yaşam mücadelesini ve fedakarlıklarını anlatırken şunları kaleme aldı:"Anneme Veda. Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini, adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş; Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü.Bana "Hiç unutamadığın koku nedir?" diye sorsanız; hiç tereddüt etmeden "Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim. Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten, okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da olmasalar da… Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin.
12:12 05.05.2026 (güncellendi: 12:21 05.05.2026)
