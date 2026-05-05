https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/unlu-oyuncu-mehmet-aslantugun-aci-gunu--1105501119.html

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini kaybetti. Aslantuğ annesine duygusal bir mesaj ile veda etti. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T12:12+0300

2026-05-05T12:12+0300

2026-05-05T12:21+0300

yaşam

mehmet aslantuğ

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105500818_0:284:1206:962_1920x0_80_0_0_62afbde9983fe8b6bb503b29990498b2.jpg

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un annesi hayatını kaybetti. Sosyal medyasından paylaştığı mesajla acı haberi duyuran Aslantuğ annesine 'Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin' sözleriyle veda etti. Annemin kokusu Aslantuğ annesinin yaşam mücadelesini ve fedakarlıklarını anlatırken şunları kaleme aldı:"Anneme Veda. Beş çocukla 'dul' kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört… Bütün hayatında tanıdığı tek eşini, adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş; Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü.Bana "Hiç unutamadığın koku nedir?" diye sorsanız; hiç tereddüt etmeden "Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim. Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten, okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da olmasalar da… Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/mersinde-korkunc-olay-2-cocuk-oldu-anne-ve-baba-tedavi-altinda--1105480154.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet aslantuğ