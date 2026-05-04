Mersin'de feci olay: 2 kardeş hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altında
Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti. Çocukların anne ve babası tedavi altına alındı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T14:26+0300
Mersin Bozyazı'da misafir olarak geldikleri evde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Ömer Selim ve 8 yaşındaki ablası Azra Tülü hayatını kaybetti. Çocukların anne ve babası da hastanede tedavi altında. Tatil için gelmişlerdiTekmen Mahallesi'ndeki evde Ebru, eşi Musa ve çocukları 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.
