Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek bir araya geldi: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Projesi hayata geçecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüşmede 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projesinin ele alındığını söyledi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptıkları görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadeleyi daha da güçlendirecek, "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini ele aldıklarını duyurdu. Mücadele aralıksız sürecek mesajıBakan Çiftçi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projemizi ele aldık." ifadelerini kullandı. Her türlü suç unsuruna karşı kurumlar arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıdıklarını belirten Çiftçi, dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanları seferber ederek mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.
akın gürlek, mustafa çiftçi, adalet bakanlığı, i̇çişleri bakanlığı
16:02 05.05.2026 (güncellendi: 16:04 05.05.2026)
