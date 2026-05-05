UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak son bir günde Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji altyapısı... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, terör saldırısı
12:37 05.05.2026 (güncellendi: 12:38 05.05.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak son bir günde Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji altyapısı işletmeleri vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerine ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt altyapısı tesislerine grup saldırı düzenledi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Son bir gün içerisinde 1.210 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 16 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 6 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 601 uçak tipi İHA'yı engelledi.
