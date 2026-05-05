Arakçi: Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin ilerlediğini belirtirken, ABD ve BAE’yi provokasyonlara karşı dikkatli olmaya... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T03:21+0300
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin ilerlediğini belirtirken, ABD ve BAE’yi provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Arakçi, Hürmüz’de askeri çözüm olmadığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’daki temaslarda ilerleme sağlandığını belirterek, ABD’nin “kötü niyetli aktörler” tarafından bir kargaşaya sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
"Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır."
Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir." ifadesine yer verdi.