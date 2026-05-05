Sigara kimlikle satılabilir: Yeni model gündeme geldi

Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımını azaltmak için yeni adımlar üzerinde çalışıyor. Japonya’daki uygulamaya benzer şekilde kimlikle sigara satışı modeli... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T09:52+0300

Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni yöntemler üzerinde çalışırken, Japonya’da uygulanan sıkı yaş kontrolü modeli örnek alınıyor. Japonya’da sigara satın almak isteyen kişilerin 20 yaş ve üzeri olduğunu kimlikle kanıtlaması gerekiyor.Sabah'ın haberine göre, ayrıca sigara otomatlarından satış da TASPO kartı adı verilen kimlik doğrulama sistemiyle gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu belirtti.Kişi başı günlük tüketimin 17 dal seviyesinde olduğunu ifade eden Birinci, mevcut tabloyu “alarm seviyesi” olarak değerlendirdi. Kimlikle sigara satışına ilişkin değerlendirmede bulunan Birinci, şu ifadeleri kullandı:"Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu"'Fiyat politikası en etkili yöntem'Sigara kullanımını azaltmada en önemli faktörlerden birinin fiyat politikası olduğunu vurgulayan Birinci, Türkiye’nin sigara fiyatlarında dünyada en ucuz ülkelerden biri olduğunu söyledi.Birinci, "Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor" dedi.Elektronik sigara uyarısıBirinci, elektronik sigara kullanımına da dikkat çekerek, bu ürünlerin sanıldığı gibi masum olmadığını ifade etti:"Ne yazık ki elektronik sigara, sigarayı başlamayı 3 kat artırıyor. Onu masumlaştıran, az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum."

