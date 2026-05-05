https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/evlilik-kredisi-kullananlara-mujde-ikinci-cocukta-tamami-hibe-edilecek-1105495611.html
Evlilik kredisi kullananlara müjde: İkinci çocukta tamamı hibe edilecek
Evlilik kredisi kullananlara müjde: İkinci çocukta tamamı hibe edilecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere müjde verdi. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T09:27+0300
2026-05-05T09:27+0300
2026-05-05T09:27+0300
türki̇ye
evlilik
evlilik kredisi
evlilik masrafları
recep tayyip erdoğan
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096418299_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d622ded1f4f98e0aae0d8cf9a9b87413.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik yeni bir adım atılacağını açıkladı.İkinci çocukta taksitler hibe edilecekBuna göre geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edilecek.Erdoğan açıkladıKabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençleri 200-250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsattı. Evlilik kredisi alanlar dikkat: 2. çocuğa kalan taksitler hibeKrediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlere yönelik bir kolaylık sağladıklarını belirten Erdoğan, “Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyor, Kabine Toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Evlilik kredisi şartları neler?Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlere faizsiz para veriyor.http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor.Bakanlık, her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı.Evlilik kredisi ne kadar?18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arası gençlere 200 bin lira 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl daha borç erteleme 2046 mağazadan yüzde 40'a varan indirimden yararlanma avantajı sunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/aile-ve-nufus-on-yili-genelgesi-yayimlandi-neler-iceriyor-1105436935.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096418299_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_092c3960fc97e35bfaa8d38e2574ce7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
evlilik, evlilik kredisi, evlilik masrafları, recep tayyip erdoğan, çocuk
evlilik, evlilik kredisi, evlilik masrafları, recep tayyip erdoğan, çocuk
Evlilik kredisi kullananlara müjde: İkinci çocukta tamamı hibe edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere müjde verdi. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından, ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik yeni bir adım atılacağını açıkladı.
İkinci çocukta taksitler hibe edilecek
Buna göre geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edilecek.
Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençleri 200-250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsattı.
Evlilik kredisi alanlar dikkat: 2. çocuğa kalan taksitler hibe
Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlere yönelik bir kolaylık sağladıklarını belirten Erdoğan, “Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyor, Kabine Toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Evlilik kredisi şartları neler?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlere faizsiz para veriyor.
http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr
adresinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor.
Bakanlık, her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı.
Evlilik kredisi ne kadar?
18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arası gençlere 200 bin lira 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl daha borç erteleme 2046 mağazadan yüzde 40'a varan indirimden yararlanma avantajı sunuluyor.