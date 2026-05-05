Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/sakaryada-melen-nehri-tasti-yerlesim-yerleri-ve-tarim-arazileri-sular-altinda-1105505682.html
Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında
Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında
Sputnik Türkiye
Sakarya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Melen Nehri’nde taşkın meydana geldi. Kocaali başta olmak üzere birçok mahallede tarım arazileri ve bazı evler... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T14:13+0300
2026-05-05T14:13+0300
türki̇ye
sakarya
taşkın
kocaali
kozluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105505846_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_705d643bfd0f2c631078542ec541ee54.jpg
Sakarya Melen Nehri taşkın nedeniyle bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan yoğun yağışın ardından nehirde su seviyesi yükselirken, taşkınlar özellikle Kocaali ilçesinde etkisini gösterdi.Yetkililer, bölgede metrekareye 46 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Bu yoğun yağış sonrası Melen Nehri’nde su seviyesinin artmasıyla birlikte taşkınlar meydana geldi.Mahalleler ve tarım alanları sular altındaTaşkınlardan en çok etkilenen yerler arasında Kocaali ilçesine bağlı:ile Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Nazım Bey ve Uğurlu mahalleleri yer aldı. Bölgede çok sayıda tarım arazisi sular altında kalırken, bazı evlerin alt katlarını da su bastı.Köprü trafiğe kapatıldıKozluk Mahallesi’nde bulunan bir caminin şadırvanı su altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Melen Havzası’nda yaşanan taşkının boyutu, havadan çekilen görüntülerle ortaya kondu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/mh370-ucaginin-gizeminde-yeni-ipucu-midye-kabuklari-rota-izini-ortaya-cikarabilir-1105502502.html
türki̇ye
sakarya
kocaali
kozluk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105505846_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7235a4cbeafa145c65892c3436606ebe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya, taşkın, kocaali, kozluk
sakarya, taşkın, kocaali, kozluk

Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında

14:13 05.05.2026
© AA / Davut GençSakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında
Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA / Davut Genç
Abone ol
Sakarya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Melen Nehri’nde taşkın meydana geldi. Kocaali başta olmak üzere birçok mahallede tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı. Köprü trafiğe kapatılırken, taşkının bilançosu havadan görüntülendi.
Sakarya Melen Nehri taşkın nedeniyle bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan yoğun yağışın ardından nehirde su seviyesi yükselirken, taşkınlar özellikle Kocaali ilçesinde etkisini gösterdi.
Yetkililer, bölgede metrekareye 46 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Bu yoğun yağış sonrası Melen Nehri’nde su seviyesinin artmasıyla birlikte taşkınlar meydana geldi.

Mahalleler ve tarım alanları sular altında

Taşkınlardan en çok etkilenen yerler arasında Kocaali ilçesine bağlı:
Kozluk
Bezirgan
Melen
Caferiye
Aydoğan mahalleleri
ile Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Nazım Bey ve Uğurlu mahalleleri yer aldı. Bölgede çok sayıda tarım arazisi sular altında kalırken, bazı evlerin alt katlarını da su bastı.

Köprü trafiğe kapatıldı

Kozluk Mahallesi’nde bulunan bir caminin şadırvanı su altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Melen Havzası’nda yaşanan taşkının boyutu, havadan çekilen görüntülerle ortaya kondu.
Malezya savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
DÜNYA
MH370 uçağının gizeminde yeni ipucu: Midye kabukları
12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала