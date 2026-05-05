Sakarya’da Melen Nehri taştı: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Melen Nehri'nde taşkın meydana geldi. Kocaali başta olmak üzere birçok mahallede tarım arazileri ve bazı evler...

2026-05-05T14:13+0300

Sakarya Melen Nehri taşkın nedeniyle bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan yoğun yağışın ardından nehirde su seviyesi yükselirken, taşkınlar özellikle Kocaali ilçesinde etkisini gösterdi.Yetkililer, bölgede metrekareye 46 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Bu yoğun yağış sonrası Melen Nehri’nde su seviyesinin artmasıyla birlikte taşkınlar meydana geldi.Mahalleler ve tarım alanları sular altındaTaşkınlardan en çok etkilenen yerler arasında Kocaali ilçesine bağlı:ile Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Nazım Bey ve Uğurlu mahalleleri yer aldı. Bölgede çok sayıda tarım arazisi sular altında kalırken, bazı evlerin alt katlarını da su bastı.Köprü trafiğe kapatıldıKozluk Mahallesi’nde bulunan bir caminin şadırvanı su altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Melen Havzası’nda yaşanan taşkının boyutu, havadan çekilen görüntülerle ortaya kondu.

