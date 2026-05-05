MH370 uçağının gizeminde yeni ipucu: Midye kabukları
Bilim insanlarına göre MH370’in kayboluşuna dair en dikkat çekici yeni ipucu, enkaz üzerindeki midye kabuklarında saklı olabilir. Detaylar haberde...
2026-05-05T12:47+0300
12:46 05.05.2026 (güncellendi: 12:47 05.05.2026)
Malezya Havayolları MH370 uçağının kaybolması vakasında, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giden uçak, kalkıştan kısa süre sonra transponder sinyalini kaybetti. Askeri radarlar, uçağın rotasından keskin şekilde saparak Malezya üzerinden geri döndüğünü ve Hint Okyanusu’na yöneldiğini ortaya koydu. Uçak son saatlerinde uydu 'temas sinyalleri’ göndermeye devam etti, ancak bu veriler yalnızca yaklaşık konum hesaplarına izin verdi. Ardından MH370 tamamen kayboldu.
Sadece kanat parçaları bulundu
Gizemli kayboluşa dair en dikkat çekici yeni ipucu, 2015’te Riunion Adası’na vuran kanat parçası üzerinde bulunan midye benzeri canlılardan geldi.
2023’te yayımlanan araştırmaya göre bu midyelerin kabukları, büyüdükleri deniz suyunun sıcaklığına bağlı kimyasal izler taşıyor. Hint Okyanusu’ndaki sıcaklık değişimleri dikkate alındığında, bu katmanlar enkazın sürüklenme geçmişini kısmen yeniden oluşturmayı mümkün kılabilir. Ancak şimdiye kadar incelenen örneklerin küçük olması, veriyi sınırlı tutuyor. Daha büyük ve yaşlı kabukların analizi, uçağın denize giriş noktasına daha fazla yaklaşılmasını sağlayabilir.
Nasıl arama çalışmaları yapılıyor?
Malezya, 2025’te deniz robotikleri şirketi Ocean Infinity ile ‘bulamazsan ödeme yok’ anlaşması yaparak Güney Hint Okyanusu’nda yeni bir arama başlattı. İki aşamada yürütülen operasyonlarda toplam 7 bin 571 kilometrekare deniz tabanı tarandı. Ancak Mart 2026’da yapılan açıklamada, enkazın yerini doğrulayan herhangi bir bulguya ulaşılamadığı bildirildi.
Bilimsel çalışmalar farklı yöntemleri de test ediyor. 2024 tarihli bir araştırma, denize çarpan uçakların hidroakustik sinyaller üretip üretmediğini inceledi ve yalnızca tek bir potansiyel sinyal tespit etti. Ayrıca bazı araştırmacılar, uçağın yakıt bitimiyle kontrolsüz düşüş yerine kontrollü bir iniş yapmış olabileceğini öne sürüyor, bu yorumlar ise tartışmalı.
MH370’in büyük olasılıkla Güney Hint Okyanusu’nda olduğu düşünülüyor. Ancak çözüm, tek bir kanıttan çok midye kabukları, akustik veriler ve yeni arama alanlarının birleşimiyle ortaya çıkacak gibi görünüyor. 12 yıl sonra bile kesin sonuca ulaşılamadı, fakat her yeni ipucu gizemi biraz daha daraltıyor.