Sahte e-imza davasında Ziya Kadiroğlu'na 120 yıl, 16 sanığa ise 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istendi
Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Sanık Ziya Kadiroğlu'na 120 yıl, 16 sanığa ise... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
20:37 05.05.2026 (güncellendi: 20:38 05.05.2026)
E-imzalarla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, aralarında davanın kilit isimlerinden Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 28 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.
'Delilleri ortaya çıkardığım için üzerime iftira atıldı'
Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan gazeteci Ayhan Ateş, hakkındaki iddiaları reddederek, gazeteci olduğunu ve Ziya Kadiroğlu'nun talebi üzerine kendisiyle tanıştığını söyledi. Emniyette verdiği ifadenin ardından soruşturmanın gerektiği gibi genişletilmediğini öne süren Ateş, ifadesi alınırken bu olayla alakalı yaptığı haberlere ilişkin kendisine bir soru yöneltilmediğini savunarak şu beyanda bulundu:
Ben yaptığım haberler nedeniyle hedef haline geldim. Delilleri ortaya çıkardığım için üzerime iftira atıldı. Mıhyedin Yakışır ve Yalçın Maraşlı benim polis kontrol noktalarından çakarlı araçla geçtiğimi söylemişler ancak buna ilişkin somut bir delil ortaya koyamamışlardır. Benim tutuklanmamın sebebi emniyetin verdiği görüştür. Çünkü ben emniyetin olayda eksikleri olduğuna dair haber yapmıştım. Emniyetteki şahıslarla tartışma yaşadım. Bunun üzerine 'seni tutuklatacağız' dediler. Yapılan soruşturma ve araştırmada hakkımda somut bir delil bulunamamıştır. Tahliyemi talep ederim.
Örgüt lideri olmakla suçlanan Ziya Kadiroğlu ise savunmasında herhangi bir örgüt kurmadığını, e-imza çıkarma işlemlerine dair bilgisinin olmadığını ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemine girmediğini ve verilen ehliyetlerle alakası olmadığını iddia etti. Kadiroğlu şunları söyledi:
Herhangi bir örgüt kurmadım. Benim bir kod adım yok. Örgüt kurmakla yargılanıyorum. Kurduğum iddia edilen örgütte ailem ve birkaç arkadaşım var. Adı geçen kişilerle örgüt kurmadım, yönetmedim. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında şunları talep etti:
Ziya Kadiroğlu (Elebaşı olduğu iddiasıyla): 120 yıl hapis
16 Sanık (Örgüt üyeliği ve ilgili suçlardan): 22 yıldan 85 yıla kadar değişen hapis cezaları
Mevcut 28 tutuklu sanığın hallerinin devamı, tutuksuz yargılanan 3 sanığın ise tutuklanması
Tutuksuz yargılanan 22 sanık hakkında beraat kararı verilmesi
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut durumlarının korunmasına karar verdi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 20 Mayıs tarihine erteledi.