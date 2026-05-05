Sahte e-imza davasında Ziya Kadiroğlu'na 120 yıl, 16 sanığa ise 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istendi

05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T20:37+0300

E-imzalarla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, aralarında davanın kilit isimlerinden Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 28 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.'Delilleri ortaya çıkardığım için üzerime iftira atıldı'Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan gazeteci Ayhan Ateş, hakkındaki iddiaları reddederek, gazeteci olduğunu ve Ziya Kadiroğlu'nun talebi üzerine kendisiyle tanıştığını söyledi. Emniyette verdiği ifadenin ardından soruşturmanın gerektiği gibi genişletilmediğini öne süren Ateş, ifadesi alınırken bu olayla alakalı yaptığı haberlere ilişkin kendisine bir soru yöneltilmediğini savunarak şu beyanda bulundu:Örgüt lideri olmakla suçlanan Ziya Kadiroğlu ise savunmasında herhangi bir örgüt kurmadığını, e-imza çıkarma işlemlerine dair bilgisinin olmadığını ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemine girmediğini ve verilen ehliyetlerle alakası olmadığını iddia etti. Kadiroğlu şunları söyledi:Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında şunları talep etti:Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut durumlarının korunmasına karar verdi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 20 Mayıs tarihine erteledi.

