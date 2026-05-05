İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İletişim Başkanlığı: Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır
Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre toplantıda yerli ve... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
18:24 05.05.2026 (güncellendi: 18:27 05.05.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre toplantıda yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesinin ele alındı; siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıkların kapsamlı biçimde ele alındığı, mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimlerin de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği ve son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun güçlü biçimde vurgulandığı belirtilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanlarının, siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir. Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda; kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayii, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

