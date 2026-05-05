Rusya'daki Uluslararası Gençlik Festivali'ne rekor başvuru: 191 ülkeden 100 binden fazla genç
Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 11-17 Eylül 2026'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'ne dünya genelinde 100 bini aşkın genç başvuru yaptı... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'da 11-17 Eylül 2026'da Yekaterinburg'da düzenlenecek olan Uluslararası Gençlik Festivali'ne (MFM-2026) yönelik kayıt süreci, yoğun bir ilgiyle tamamlandı. Etkinliğe 191 ülkeden 100 binden fazla gencin başvurduğu açıklandı.Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, başvuruların küresel çapta büyük yankı uyandırdığını belirterek, "Başvuranlar arasında sosyal projeler yürüten, teknoloji geliştiren, bilimde başarı elde eden ve ülkelerinin kamu yönetiminde görev yapan gençler yer alıyor" dedi."Gençlik ve Çocuk" ulusal projesi kapsamında gerçekleştirilecek festival, 14-35 yaş arası 10 bin genci bir araya getirerek uluslararası iş birliği ve diyalog ortamı sunmayı hedefliyor. Rus Gençlik Ajansı Başkanı Grigoriy Gurov, başvuruların 62 binden fazlasının Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya gibi dünyanın dört bir yanından geldiğini vurguladı.Festival, 2024'te Sirius'ta başlayan ve 2030'da 20 bin katılımcıyla devam etmesi planlanan Dünya Gençlik Festivali etkinlikler serisinin bir parçası olarak düzenleniyor.
Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 11-17 Eylül 2026'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'ne dünya genelinde 100 bini aşkın genç başvuru yaptı. Etkinlik, farklı alanlarda başarılı 10 bin genci bir araya getirecek.
