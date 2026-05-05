Rusya Dışişleri: İran krizi çözümünü sabote etmeye yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran etrafındaki çatışmanın taraflarını, krizin siyasi çözümünü engellemeye çalışan güçlerin olası provokasyonlarına karşı "azami... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran etrafındaki çatışmanın taraflarını, krizin siyasi çözümünü engellemeye çalışan güçlerin olası provokasyonlarına karşı “azami dikkatli olmaları” konusunda uyardı.
Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgedeki gerilimin yüksek olduğunu ve atılacak tek bir yanlış adımın bile geniş çaplı bir silahlı çatışmayı yeniden tetikleyebileceğini vurguladı.
Bölgede devam eden gergin ortamda, herhangi bir eylem, büyük ölçekli bir silahlı çatışmanın yeniden başlamasına yol açabilir. Barış çabalarını sekteye uğratmak ve durumun genel olarak istikrara kavuşmasını engellemek isteyen bazı güçlerin olası provokasyonlarına karşı teyakkuzda olmak büyük önem taşıyor.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
