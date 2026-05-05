https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/rusya-disisleri-iran-krizi-cozumunu-sabote-etmeye-yonelik-provokasyonlara-karsi-dikkatli-olunmali-1105519056.html
Rusya Dışişleri: İran krizi çözümünü sabote etmeye yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı
Rusya Dışişleri: İran krizi çözümünü sabote etmeye yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran etrafındaki çatışmanın taraflarını, krizin siyasi çözümünü engellemeye çalışan güçlerin olası provokasyonlarına karşı “azami... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T22:12+0300
2026-05-05T22:12+0300
2026-05-05T22:12+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
i̇ran
abd
çatışma
provokasyon
siyasi çözüm
pakistan
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png
Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgedeki gerilimin yüksek olduğunu ve atılacak tek bir yanlış adımın bile geniş çaplı bir silahlı çatışmayı yeniden tetikleyebileceğini vurguladı.ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/iranli-uzman-fuceyre-saldirisi-hem-hurmuzu-baypas-eden-baeye-hem-de-abdye-bir-mesajdi-1105516886.html
i̇ran
abd
pakistan
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_a29174dfb01e7de92e1c9800faa34065.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, abd, çatışma, provokasyon, siyasi çözüm, pakistan, hürmüz boğazı, ateşkes
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, abd, çatışma, provokasyon, siyasi çözüm, pakistan, hürmüz boğazı, ateşkes
Rusya Dışişleri: İran krizi çözümünü sabote etmeye yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran etrafındaki çatışmanın taraflarını, krizin siyasi çözümünü engellemeye çalışan güçlerin olası provokasyonlarına karşı “azami dikkatli olmaları” konusunda uyardı.
Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgedeki gerilimin yüksek olduğunu ve atılacak tek bir yanlış adımın bile geniş çaplı bir silahlı çatışmayı yeniden tetikleyebileceğini vurguladı.
Bölgede devam eden gergin ortamda, herhangi bir eylem, büyük ölçekli bir silahlı çatışmanın yeniden başlamasına yol açabilir. Barış çabalarını sekteye uğratmak ve durumun genel olarak istikrara kavuşmasını engellemek isteyen bazı güçlerin olası provokasyonlarına karşı teyakkuzda olmak büyük önem taşıyor.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.