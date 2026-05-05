Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede uluslararası gündem, Moskova-Washington ilişkileri ve...
20:20 05.05.2026 (güncellendi: 20:33 05.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkisaşı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede uluslararası gündem, Moskova-Washington ilişkileri ve ikili temasların takvimi ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.
İki bakan görüşmede uluslararası gündemi, Moskova-Washington ilişkilerini ve ikili temas takvimini ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Dışişleri Bakanları, uluslararası ilişkilerdeki güncel durum ile Rusya-ABD ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundular ve ikili temasların takvimini görüştüler.
Bakanlık, Lavrov ve Rubio arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı ve iş odaklı olduğunu da ekledi.