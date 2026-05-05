Trump’tan İran açıklaması: Göreceksiniz, İran ne yapması gerektiğini biliyor
Donald Trump, İran ile ABD arasındaki 'ateşkesin' hangi durumlarda ihlal sayılacağını söylemeyi reddetti ve artan gerilimler ortasında gazetecilere...
2026-05-05T19:18+0300
18:58 05.05.2026 (güncellendi: 19:18 05.05.2026)
Donald Trump, İran ile ABD arasındaki 'ateşkesin' hangi durumlarda ihlal sayılacağını söylemeyi reddetti ve artan gerilimler ortasında gazetecilere "Göreceksiniz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, oval ofiste bir gazetecinin ‘İran son birkaç saat içinde ABD gemilerine birkaç kez ateş açtı. Ateşkesi ihlal etmek için ne yapmaları gerekiyor?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Göreceksiniz, çünkü size haber vereceğim… ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Ne yapmamaları gerektiğini de biliyorlar.
Karşılıklı ‘ateşi’ kabul etti
ABD Başkanı, ABD ile İran'ın, başkanın bazı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçişte rehberlik etme planlarını açıklamasının ardından, Hürmüz Boğazı’nda karşılıklı ateş açtıklarını belirtti.
Trump, ayrıca İran'ın "bir anlaşma yapmak istediğini” de savundu.
Günün daha erken saatlerinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ‘ateşkesin henüz bitmediğini’ söylemişti.
‘İran operasyonunu Şi ile de görüşeceğim’
Trump ayrıca, yaklaşan ziyareti sırasında İran'a karşı yürütülen operasyonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını söyledi.
Trump gazetecilere, "(Şi ile) İran hakkında konuşacağım. Bu konulardan biri olacak" dedi.
Trump'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.