Rostec, FPV dron saldırılarını engelleyen yeni ‘SERP-FPV’ sistemini tanıttı
Rusya devlet şirketi Rostec, insansız hava araçlarına karşı kullanılan ‘SERP’ elektronik harp sistemine, özellikle FPV tipi dronlara yönelik büyük çaplı... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T20:56+0300
20:56 05.05.2026
Rusya devlet şirketi Rostec, insansız hava araçlarına karşı kullanılan ‘SERP’ elektronik harp sistemine, özellikle FPV tipi dronlara yönelik büyük çaplı saldırıları bastırmak için yeni bir modül ekledi. ‘SERP-FPV’ sistemi, hareketli hedefleri korumak üzere tasarlandı ve farklı frekanslarda çalışan İHA’ların kontrol sinyallerini bastırabiliyor.
Rusya Devlet Teknoloji Şirketi Rostec, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen ‘SERP’ elektronik harp ailesine, FPV (First Person View) dronlara yönelik büyük çaplı saldırıları boşa çıkarmayı hedefleyen yeni bir ek sistem entegre ettiklerini açıkladı.
Rostec’ten yapılan açıklamada, holding bünyesindeki “Rosel” şirketinin, İHA karşıtı sistemler ailesi ‘SERP’i, özellikle ulaşım araçları ve mobil hedefleri FPV dronlardan korumaya yönelik yeni bir ürünle genişlettiği belirtildi. FPV dronların sahada aktif olarak saldırı amaçlı kullanıldığına dikkat çekildi.
Yeni ‘SERP-FPV’ kompleksinin, hareketli hedeflere yönelen insansız hava araçlarını etkili biçimde engellemek üzere tasarlandığı, sistemin en önemli özelliklerinin hızlı konuşlandırılabilme kabiliyeti ve sinyal bastırmadaki etkinliği olduğu vurgulandı.
Sistemin, FPV dronların en yaygın kullanılan kontrol frekanslarında, sivil bantlar da dahil olmak üzere çalışabildiği; tekil İHA’lara karşı yönlendirilmiş parazit, toplu saldırılara karşı ise 360 derece kapsayıcı parazit üretebildiği kaydedildi.
Rostec bünyesindeki “Rosel”e bağlı “Vektor” Araştırma Enstitüsü İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Natalya Kotlyar, dron operatörlerinin standart elektronik harp önlemlerini aşmak için sıklıkla cihazları “yeniden yazılım yükleyerek” alışılmadık frekanslarda çalıştırdıklarını belirtti.
Kotlyar, buna rağmen ‘SERP’ sistemlerinin geniş bir frekans aralığını kapsadığını belirterek, “Operatör kendi ‘özel’ frekansını kullansa bile, eğer bu frekans bizim anti-dron sistemimizin kapsama aralığındaysa, sinyal yine de bastırılıyor. Her kurnaz ‘kuş’a karşı, içinde sırrı olan kendi elektronik harp sistemimiz var” ifadelerini kullandı.
