Romanya'da gensoru oylaması kabul edildi: Hükümet düştü

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla düştü. Bolojan'ın yeni hükümet kurulana kadar sınırlı... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T16:08+0300

Romanya’da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla düşürüldü. Gensoru oylamasında 281 milletvekili hükümet aleyhine oy kullanarak, gerekli 233 oyun üzerine çıktı.Koalisyon krizi hükümeti devirdiRomanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece, azınlık hükümetiyle görev yapan Bolojan'ın hükümeti düşürüldü.Bolojan, yeni hükümet kurulana kadar sınırlı yetkilerle geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Nicușor Dan’ın, yeni hükümetin kurulması için siyasi partilerle görüşmelere başlaması bekleniyor. Romanya Cumhurbaşkanının oylama öncesi yaptığı açıklamasında, sonuç ne olursa olsun ülkesinin 'Batı yönelimini' koruyacağını kaydetmişti.Bolojan Haziran 2025'te göreve başlamıştıRomanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Bu adımların ardından AUR da mevcut hükümete karşı olduklarını ifade ederek, PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu.

