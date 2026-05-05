Hegseth: İran saldırırsa ezici güç kullanırız

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin operasyonunun geçici olduğunu belirterek, İran'ı 'saldırgan' olarak nitelendirdi. Hegseth, dünyanın... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T15:25+0300

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlediği basın brifinginde Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime ilişki açıklamalarda bulundu.Hegseth, ABD’nin bölgedeki varlığının temel amacının “İran kaynaklı tehditlere karşı deniz ticaretini korumak” olduğunu savundu. “Bir çatışma aramıyoruz” diyen Hegseth, buna rağmen İran’ı “açık saldırgan” olarak tanımladı.İran’ın ticari gemilere saldırması halinde “ezici ateş gücü” ile karşılık verileceğini söyleyen Hegseth, buna rağmen ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için İran hava sahasına veya kara sularına girmesine gerek olmadığını dile getirdi.ABD’li bakan, İran’ın uzun süredir Hürmüz Boğazı’nda ticari gemileri taciz ettiğini savunarak, “İran bu boğazı kontrol etmiyor” ifadelerini kullandı.'Dünyanın da sorumluluk almasını bekliyoruz' Hegseth, ABD’nin bölgede yürüttüğü ‘Özgürlük Projesi’ operasyonunun ayrı bir görev olduğunu ve “geçici” nitelik taşıdığını vurguladı. Operasyonun, ABD'nin İsrail ile 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve ABD'nin ‘Epik Öfke’ olarak nitelediği operasyondan bağımsız olduğunu söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) müttefik ülkelerle birlikte yüzlerce gemi, şirket ve sigorta firmasıyla aktif iletişim halinde olduğunu belirten Hegseth, “Boğazdan geçmek için sırada yüzlerce gemi var” dedi.Hegseth ayrıca, ABD’nin bu мисyonunun geçici olduğunu yineleyerek “Dünyanın da sorumluluk almasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. Washington yönetimi, uygun zamanda güvenlik sorumluluğunu diğer ülkelere devretmeyi planlıyor.

