İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Okul kantinleri için yeni şartlar geldi: Kurala uymayana 500 bin TL ceza verilecek
Okullarda sağlıklı beslenme ve gıda güvenliğine ilişkin adımlar atılıyor. Meclis'e önümüzdeki günlerde sunulması beklenen kanun teklifi taslağına göre, okul... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Okullarda sağlıklı beslenme ve gıda güvenliğine ilişkin adımlar atılıyor. Meclis’e önümüzdeki günlerde sunulması beklenen kanun teklifi taslağına göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek.
Meclis’e önümüzdeki günlerde sunulması beklenen kanun teklifi ile gıda politikalarında önemli değişiklikler öngörülüyor. Gıda güvenliği ve halk sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen kanun teklifi taslağında, okullarda sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği en öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

Okul kantini ve yemekhanelerde yeni kurallar

Düzenleme, özellikle çocukların günlük beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyen okul kantinleri ve yemekhanelerine yeni kurallar getiriyor.

Okula giden öğrencilere 2 bin lira kantin kartı! İstanbul'da yeni uygulama hayata geçiyor

Taslağa göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek.
Ayrıca “okul gıdası” logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak.

Ne amaçlanıyor?

Bu adımla, çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor.

5 kez ertelenmişti

“Okul gıdası” logosu uygulaması ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılmış ancak uygulama tarihi 5 kez ertelenmişti.

Yeni etiketleme sistemi

Düzenleme ile ambalajlı gıdalarda yeni bir etiketleme sistemi devreye alınacak. Ürünlerin üzerinde, içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Bu sayede tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde değerlendirebilecek.

Vitamin ve mineral katkısı

Düzenleme yalnızca satış ve etiketleme ile sınırlı değil. Gıda üretiminde de önemli bir adım atılıyor. Buna göre, tam buğday oranı yüzde 40’ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hâle getirilecek. Bu uygulama ile toplumda yaygın görülen besin eksikliklerinin azaltılması planlanıyor.

Cezalar da var: 500 bin TL ceza

Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kurallara aykırı ürünlere el konulabilecek ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi söz konusu olabilecek.
Kanun taslağıyla su güvenliği alanında da denetimler sıkılaştırılacak. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sulara ilişkin aykırılıkların bir yıl içinde tekrarlanması hâlinde, daha önce uygulanan idari para cezalarına ek olarak yeni cezalar getirilecek.
Teklifte çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.
