Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Gençlerde kanser artışı: Obezite başlıca risk olarak öne çıkıyor
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, gençler arasında artan kanser vakalarında obezite önemli bir rol oynuyor. Ancak uzmanlar, artışın tek bir nedene... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere'de yürütülen bir araştırmada, 20-49 yaş aralığında görülen bazı kanser türlerinin son yıllarda belirgin şekilde arttığı aktarıldı. Çalışmanın, Kanser Araştırma Enstitüsü ve Londra İmparatorluk Koleji tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.Araştırmada, özellikle bağırsak ve yumurtalık kanseri dahil 11 farklı kanser türünde artış görüldüğü ifade edildi.Obezite en dikkat çeken risk faktörüUzmanların, bu dönemde artan tek davranışsal riskin obezite olduğunu belirlediği aktarıldı.Sigara, alkol ve hareketsizlik gibi diğer risklerin aynı seviyede kaldığı veya azaldığı, buna karşılık aşırı kilonun birçok kanser türüyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Araştırmada, sağlıklı kilonun korunmasının bazı kanser türlerini yüzde 20 ila 35 oranında önleyebileceği belirtildi.Tek başına açıklamaya yetmiyorAraştırmacılar, obezitenin önemli bir etken olmasına rağmen, kanser vakalarındaki artışı tek başına açıklayamadığını vurguladı.Uzmanlardan Montserrat Garcia-Closas, "Aşırı kilo önemli bir katkı sağlıyor ancak artışın tamamını açıklamıyor" değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca erken yaşta maruz kalınan faktörler ve daha iyi teşhis yöntemlerinin de bu artışta rol oynayabileceği ifade edildi.Yetkililer, kanserin önlenmesi için özellikle gençler arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, gençler arasında artan kanser vakalarında obezite önemli bir rol oynuyor. Ancak uzmanlar, artışın tek bir nedene bağlanamayacak kadar karmaşık olduğunu vurguluyor.
İngiltere’de yürütülen bir araştırmada, 20-49 yaş aralığında görülen bazı kanser türlerinin son yıllarda belirgin şekilde arttığı aktarıldı. Çalışmanın, Kanser Araştırma Enstitüsü ve Londra İmparatorluk Koleji tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Araştırmada, özellikle bağırsak ve yumurtalık kanseri dahil 11 farklı kanser türünde artış görüldüğü ifade edildi.

Obezite en dikkat çeken risk faktörü

Uzmanların, bu dönemde artan tek davranışsal riskin obezite olduğunu belirlediği aktarıldı.
Sigara, alkol ve hareketsizlik gibi diğer risklerin aynı seviyede kaldığı veya azaldığı, buna karşılık aşırı kilonun birçok kanser türüyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Araştırmada, sağlıklı kilonun korunmasının bazı kanser türlerini yüzde 20 ila 35 oranında önleyebileceği belirtildi.

Tek başına açıklamaya yetmiyor

Araştırmacılar, obezitenin önemli bir etken olmasına rağmen, kanser vakalarındaki artışı tek başına açıklayamadığını vurguladı.
Uzmanlardan Montserrat Garcia-Closas, "Aşırı kilo önemli bir katkı sağlıyor ancak artışın tamamını açıklamıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca erken yaşta maruz kalınan faktörler ve daha iyi teşhis yöntemlerinin de bu artışta rol oynayabileceği ifade edildi.
Yetkililer, kanserin önlenmesi için özellikle gençler arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
