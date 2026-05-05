Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/noterlik-kanunu-degisti-arac-bilgilerine-erisim-icin-ucret-alinacak-ne-kadar-1105494756.html
Noterlik kanunu değişti: Araç bilgilerine erişim için ücret alınacak, ne kadar?
Noterlik kanunu değişti: Araç bilgilerine erişim için ücret alınacak, ne kadar?
Sputnik Türkiye
Noterlik kanunu değişti
2026-05-05T09:10+0300
2026-05-05T09:10+0300
ekonomi̇
noter
araç
ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/61/1032046107_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_83781e9d156669f99c23711c6a1d95ca.jpg
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Noter'de değişiklik: Ücretli olduBuna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak. Ücret ne kadar?Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleneme oranına göre arttırılacak. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri, belediyeler katılım payından muaf olacak. Veri paylaşımına sınırlamaYönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/arac-alim-satimi-yapacaklar-dikkat-yeni-donem-basliyor-sistemin-devreye-girmesine-15-ay-kaldi-1089232733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/61/1032046107_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd24704fd83901360d8a240d7f966e79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
noter, araç, ücret
noter, araç, ücret

Noterlik kanunu değişti: Araç bilgilerine erişim için ücret alınacak, ne kadar?

09:10 05.05.2026
© AANoter, imza
Noter, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA
Abone ol
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç sorgulamalarında ücret ödenecek.
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Noter'de değişiklik: Ücretli oldu

Buna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak.

Ücret ne kadar?

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak.

Bu ücret her yıl yeniden değerleneme oranına göre arttırılacak.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak.

Kamu kurum ve idareleri, belediyeler katılım payından muaf olacak.

Veri paylaşımına sınırlama

Yönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
EKONOMİ
Araç alım satımı yapacaklar dikkat, yeni dönem başlıyor: Sistemin devreye girmesine 1.5 ay kaldı
15 Ekim 2024, 08:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала