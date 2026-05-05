Noterlik kanunu değişti: Araç bilgilerine erişim için ücret alınacak, ne kadar?

2026-05-05T09:10+0300

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Noter'de değişiklik: Ücretli olduBuna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak. Ücret ne kadar?Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleneme oranına göre arttırılacak. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri, belediyeler katılım payından muaf olacak. Veri paylaşımına sınırlamaYönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.

