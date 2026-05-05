NATO kabul etti: Avrupa uzun menzilli silah potansiyelden yoksun

NATO’nun, Avrupa'nın uzun menzilli muharebe kabiliyetlerinden yoksun olduğunu kabul ettiği belirtildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T09:02+0300

ABD medyası, NATO’nun adı açıklanmayan bir üst düzey diplomatına dayandırdığı haberinde, Avrupa’nın uzun menzilli silah potansiyelinden yoksun olduğunu yazdı.Haberde, “NATO'dan üst düzey bir diplomat, Avrupa'nın uzun menzilli muharebe kabiliyetlerinden hâlâ yoksun olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.ABD birliklerinin çekilmesinin ardından Almanya’nın füze sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı ifade edilirken Berlin’in, Washington'ın kısa süre içinde, Rus topraklarının derinliklerine kadar ulaşabilecek uzun menzilli füzeleri Alman topraklarına konuşlandıracağına inandığı, ancak şimdi bu planın “fiilen ölü olduğu" belirtildi.NATO’lu diplomat, Avrupa'daki mevcut jeopolitik gerilim bağlamında, kapasitelerdeki her türlü azalmanın “endişe verici” olduğunu kaydetti.Haberde, Avrupa’nın Tomahawk füzelerinin yerini alacak bir füzeye sahip olmadığına dikkat çekildi.Rusya’nın, NATO ülkelerine saldırı planlamadığı yönündeki sayısız açıklamalarına rağmen Alman Parlamentosu Üyesi Metin Hakverdi, ABD basınına yaptığı açıklamada, “ABD yönetiminin Almanya'ya seyir füzeleri konuşlandırmama kararı tehlikeli... Bu karar, NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılığında bir boşluk yaratıyor” ifadesini kullandı.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pazar günü yaptığı açıklamada, Tomahawk füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılmasını beklemediğini söyleyerek durumun gelecekte değişebileceğine işaret etmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Almanya'ya silah konuşlandırması durumunda, orta ve kısa menzilli taarruz silahlarının konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumun artık Rusya’yı bağlamayacağını dile getirmişti.

