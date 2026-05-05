Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/kolombiya-cumhurbaskani-petrodan-ukrayna-itirafi-binlerce-vatandasimiz-orada-anlamsizca-oluyor-1105493766.html
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Ukrayna itirafı: ‘Binlerce vatandaşımız orada anlamsızca ölüyor’
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Ukrayna itirafı: ‘Binlerce vatandaşımız orada anlamsızca ölüyor’
Sputnik Türkiye
Binlerce Kolombiyalı paralı askerin Ukrayna’da savaştığını belirten Petro, ölüm ihraç etmek istemediklerini kaydetti. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T08:43+0300
2026-05-05T08:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
kolombiya
gustavo petro
ukrayna
paralı asker
yabancı militan
rusya
nikolay tavdumadze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f32e0658c648382dfc3c05450fff7570.jpg
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna’da savaştığını itiraf etti.Petro, “Askeri eğitim almış 7 bin Kolombiyalı, Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar” diye yazarak şunu ekledi:Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olduğunu hatırlatan Petro, ülkenin Paralı Askerlerin İstihdamına Karşı Sözleşme’ye katıldığını belirtti.Daha önce Petro, Rusya’nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze'nin, Ukrayna'ya giden Kolombiyalı sayısının yüksek olduğu yönündeki açıklaması bağlamında, paralı askerlik için “ülkeyi soymak” nitelendirmesinde bulunmuştu.Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri ‘sarf malzemesi’ olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/abdli-yetkililere-gore-ukrayna-dis-yardim-olmadan-iki-gun-bile-ayakta-kalamaz-1105493461.html
kolombiya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8e68f8dd7ae78defeca5897590670a2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kolombiya, gustavo petro, ukrayna, paralı asker, yabancı militan, rusya, nikolay tavdumadze
kolombiya, gustavo petro, ukrayna, paralı asker, yabancı militan, rusya, nikolay tavdumadze

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Ukrayna itirafı: ‘Binlerce vatandaşımız orada anlamsızca ölüyor’

08:43 05.05.2026
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro Urrego
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Abone ol
Binlerce Kolombiyalı paralı askerin Ukrayna’da savaştığını belirten Petro, ölüm ihraç etmek istemediklerini kaydetti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna’da savaştığını itiraf etti.
Petro, “Askeri eğitim almış 7 bin Kolombiyalı, Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar” diye yazarak şunu ekledi:
Biz ölüm ihracatçısı olmak istemiyoruz.
Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olduğunu hatırlatan Petro, ülkenin Paralı Askerlerin İstihdamına Karşı Sözleşme’ye katıldığını belirtti.
Daha önce Petro, Rusya’nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze'nin, Ukrayna'ya giden Kolombiyalı sayısının yüksek olduğu yönündeki açıklaması bağlamında, paralı askerlik için “ülkeyi soymak” nitelendirmesinde bulunmuştu.
Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri ‘sarf malzemesi’ olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD’li yetkililere göre: Ukrayna, dış yardım olmadan iki gün bile ayakta kalamaz
08:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала