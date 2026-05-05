Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Ukrayna itirafı: ‘Binlerce vatandaşımız orada anlamsızca ölüyor’

Binlerce Kolombiyalı paralı askerin Ukrayna’da savaştığını belirten Petro, ölüm ihraç etmek istemediklerini kaydetti. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T08:43+0300

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna’da savaştığını itiraf etti.Petro, “Askeri eğitim almış 7 bin Kolombiyalı, Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar” diye yazarak şunu ekledi:Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olduğunu hatırlatan Petro, ülkenin Paralı Askerlerin İstihdamına Karşı Sözleşme’ye katıldığını belirtti.Daha önce Petro, Rusya’nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze'nin, Ukrayna'ya giden Kolombiyalı sayısının yüksek olduğu yönündeki açıklaması bağlamında, paralı askerlik için “ülkeyi soymak” nitelendirmesinde bulunmuştu.Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri ‘sarf malzemesi’ olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.

