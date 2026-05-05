Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı: Hürmüz krizinde güç kullanımı kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğe ilişkin yaptıkları telefon... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T23:57+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin askeri yöntemlerle çözülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, tüm ilgili tarafların güvenlik çıkarlarını ve seyrüsefer serbestisini garanti altına alacak uzun vadeli bir çözüm için ortak çaba çağrısında bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde taraflar, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki durumu ele aldı.Açıklamada, “Taraflar, krizin askeri yollarla çözülmesine yönelik girişimlerden vazgeçilmesi ve tüm ilgili tarafların çabalarını, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanmasına odaklaması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi” denildi.Lavrov ve Al Sani’nin, bu çerçevede, Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisi ilkesini güvence altına alacak düzenlemeler üzerinde mutabakata varılmasının önemini vurguladıkları kaydedildi.
