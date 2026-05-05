https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/lavrov-ve-katar-disisleri-bakani-hurmuz-krizinde-guc-kullanimi-kabul-edilemez-1105519813.html

Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı: Hürmüz krizinde güç kullanımı kabul edilemez

Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı: Hürmüz krizinde güç kullanımı kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, Hürmüz Boğazı’ndaki gerginliğe ilişkin yaptıkları telefon... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T23:57+0300

2026-05-05T23:57+0300

2026-05-05T23:57+0300

dünya

sergey lavrov

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

hürmüz boğazı

körfez

rusya

katar

rusya dışişleri bakanlığı

seyrüsefer serbestliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093047529_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d31a5eb155c122db832efc30fa687349.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin askeri yöntemlerle çözülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, tüm ilgili tarafların güvenlik çıkarlarını ve seyrüsefer serbestisini garanti altına alacak uzun vadeli bir çözüm için ortak çaba çağrısında bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde taraflar, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki durumu ele aldı.Açıklamada, “Taraflar, krizin askeri yollarla çözülmesine yönelik girişimlerden vazgeçilmesi ve tüm ilgili tarafların çabalarını, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanmasına odaklaması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi” denildi.Lavrov ve Al Sani’nin, bu çerçevede, Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisi ilkesini güvence altına alacak düzenlemeler üzerinde mutabakata varılmasının önemini vurguladıkları kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/rusya-disisleri-iran-krizi-cozumunu-sabote-etmeye-yonelik-provokasyonlara-karsi-dikkatli-olunmali-1105519056.html

hürmüz boğazı

körfez

rusya

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, hürmüz boğazı, körfez, rusya, katar, rusya dışişleri bakanlığı, seyrüsefer serbestliği