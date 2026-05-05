Kolombiya’da maden faciası: Gaz patlamasında 9 işçi hayatını kaybetti
Kolombiya'nın merkezinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 9 madenci öldü, 6 madenci kurtarıldı. Yetkililer olayın nedeninin gaz birikmesi...
Kolombiya’nın Cundinamarca bölgesine bağlı Sutatausa kasabasında faaliyet gösteren bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın ardından yapılan çalışmalarda 9 madencinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.Patlama maden içinde meydana geldiOlay, başkent Bogota’nın yaklaşık 72 kilometre kuzeyinde bulunan bir maden sahasında yaşandı. Yetkililer, patlamanın maden içinde biriken gaz nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Patlama görünüşe göre gaz birikmesi nedeniyle meydana geldi" dedi.Patlama sonrası ilk bilgilere göre bazı işçilerin mahsur kaldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.Bölgede benzer kazalar sık yaşanıyorKolombiya Ulusal Madencilik Ajansı, olayın ardından yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının kontrollü şekilde yürütüldüğünü ve maden içindeki gaz seviyelerinin ölçüldüğünü duyurdu.Merkez Kolombiya’da çok sayıda küçük ölçekli maden işletmesi bulunuyor. Bu bölgelerde maden kazalarının sık yaşandığı biliniyor.Daha önce 2023 yılında aynı bölgede yaşanan benzer bir patlamada 11 madenci hayatını kaybetmişti. 2020 yılında ise yine Cundinamarca bölgesinde başka bir kazada 11 kişi ölmüştü.
