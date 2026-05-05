https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/cinden-abdye-kuba-resti-yaptirim-ve-ablukayi-derhal-kaldirin-1105506052.html

Çin’den ABD’ye Küba resti: 'Yaptırım ve ablukayı derhal kaldırın'

Çin’den ABD’ye Küba resti: 'Yaptırım ve ablukayı derhal kaldırın'

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Küba'ya uyguladığı ekonomik abluka ve yaptırımların derhal sonlandırılması için uluslararası topluma güçlü bir çağrıda... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T15:01+0300

2026-05-05T15:01+0300

2026-05-05T15:01+0300

dışişleri bakanlığı

küba

pekin

donald trump

abd

haberler

abd

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_7a44fdb8d1173bf8dbd077dc86a1a018.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı, Salı günü resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) Küba üzerindeki baskı politikalarından vazgeçmeye davet etti. Yapılan açıklamada, Washington’ın uzun süredir devam ettirdiği ekonomik ambargo ve yaptırım paketlerinin, uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Çin, Küba’ya yönelik uygulanan bu kısıtlamaların derhal kaldırılması gerektiğini yineledi.Trump’ın kararnamesi gerilimi tırmandırdıGerginliğin odağında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve yaptırım kıskacını genişleten bir başkanlık kararnamesi yer alıyor. Söz konusu düzenleme, Küba'daki yaptırım listesinde bulunan kişi ve kurumlarla iş birliği yapan yabancı finans kuruluşlarına ağır kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. Çin tarafı, bu adımı "tek taraflı ve yasa dışı" olarak nitelendirirken, finansal kuruluşlar üzerindeki bu baskının küresel ticaret ilkelerini zedelediğine dikkat çekti.Uluslararası i̇lişkiler ve egemenlik vurgusuÇin hükümeti, Küba’nın ulusal egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını desteklediğini ifade ederek, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; ABD'nin baskıcı tutumunun Küba halkının kalkınma hakkını elinden aldığı ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği belirtildi. Pekin, Küba'ya uygulanan abluka ve zorlama yöntemlerinin bir an önce son bulması gerektiğini belirterek Küba yönetimine tam destek mesajı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/donald-trump-iranla-mini-savas-halindeyiz-1105497855.html

küba

pekin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, küba, pekin, donald trump, abd, haberler, abd