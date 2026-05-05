Çin’den ABD’ye Küba resti: 'Yaptırım ve ablukayı derhal kaldırın'
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Küba'ya uyguladığı ekonomik abluka ve yaptırımların derhal sonlandırılması için uluslararası topluma güçlü bir çağrıda... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Salı günü resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) Küba üzerindeki baskı politikalarından vazgeçmeye davet etti. Yapılan açıklamada, Washington’ın uzun süredir devam ettirdiği ekonomik ambargo ve yaptırım paketlerinin, uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Çin, Küba’ya yönelik uygulanan bu kısıtlamaların derhal kaldırılması gerektiğini yineledi.Trump’ın kararnamesi gerilimi tırmandırdıGerginliğin odağında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve yaptırım kıskacını genişleten bir başkanlık kararnamesi yer alıyor. Söz konusu düzenleme, Küba'daki yaptırım listesinde bulunan kişi ve kurumlarla iş birliği yapan yabancı finans kuruluşlarına ağır kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. Çin tarafı, bu adımı "tek taraflı ve yasa dışı" olarak nitelendirirken, finansal kuruluşlar üzerindeki bu baskının küresel ticaret ilkelerini zedelediğine dikkat çekti.Uluslararası i̇lişkiler ve egemenlik vurgusuÇin hükümeti, Küba’nın ulusal egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını desteklediğini ifade ederek, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; ABD'nin baskıcı tutumunun Küba halkının kalkınma hakkını elinden aldığı ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği belirtildi. Pekin, Küba'ya uygulanan abluka ve zorlama yöntemlerinin bir an önce son bulması gerektiğini belirterek Küba yönetimine tam destek mesajı verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Küba'ya uyguladığı ekonomik abluka ve yaptırımların derhal sonlandırılması için uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulundu. Trump tarafından imzalanan ve yabancı finans kuruluşlarını hedef alan kararnamenin ardından gelen açıklamada, Pekin yönetiminin Küba'nın ulusal egemenliğini desteklediği vurgulandı.
