UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD’li yetkililere göre: Ukrayna, dış yardım olmadan iki gün bile ayakta kalamaz
ABD’li yetkililerin, Ukrayna'nın uluslararası yardım olmadan iki gün bile ayakta kalamayacağına inandığı belirtildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T08:15+0300
08:15 05.05.2026
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA / Yasin Öztürk
ABD’li yetkililerin, Ukrayna'nın uluslararası yardım olmadan iki gün bile ayakta kalamayacağına inandığı belirtildi.
ABD basını, NATO ülkelerinin katkılarıyla Ukrayna’ya silah teslimatı sağlayan PURL girişiminde yer alan bir ülkenin adı verilmeyen bir diplomatına dayandırdığı haberinde, ABD’li yetkililerin Ukrayna'nın dış yardım olmadan yok olacağına inandığını yazdı.
PURL kapsamındaki yeni yardım paketleriyle ilgili “büyük tereddüt” olduğunu dile getiren kaynak, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki yetkililerin Ukrayna için “pek de cesaret verici olmayan sinyaller” gönderdiğine dikkat çekerek şunu dedi:
Amerikalı yetkililerle konuştuğumda, Ukrayna'yı uluslararası destek olmadan bir iki gün bile ayakta kalamayacak bir ülke olarak görüyorlar.
ABD yönetimindeki bazı kişilerin “Ukrayna'nın dayanıklılığına inanmadığını” yazan ABD basını, Washington olmadan Kiev'in “seçeneklerinin sınırlı” olduğunu kaydetti.
Ayrıca Ukraynalı yetkililerin ve Avrupa'daki ortaklarının, Ortadoğu'daki çatışmanın ABD askeri yardımını, özellikle de Patriot hava savunma füzeleri tedarikini nasıl etkileyeceğini öğrenmek için “nefeslerini tutarak bekledikleri” belirtildi.
Daha önce Trump, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in, çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varmayı reddetmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamaya’ benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.
